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DHA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 14:13,Son Güncelleme:

Çok acı görüntü! Selde kaybettiği yakınları için böyle yardım istemiş…

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Bursa’da yaşanana sel felaketinde yakınlarını kaybeden İlhan Bilen’in selin ardından yardım istediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sel felaketinde annesi Nazime ile ağabeyi Ahmet, yengesi Türkan ve yeğeni Medine Bilen'i yitiren, diğer yeğeni Derya Bilen de kaybolan İlhan Bilen'in, olayın ardından yardım istediği görüntüler ortaya çıktı. Otomobille giderken selin yarattığı tahribatı cep telefonunun kamerasıyla görüntüleyen Kenan Kılıçaslan'ı durduran İlhan Bilen'in, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dediği görüldü.

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