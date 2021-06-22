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Gündem
Can ÇELİK/ ADANA (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Çok acı! 'Beni kurtarın' diye bağırmış

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Çok acı! 'Beni kurtarın' diye bağırmış

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında gözden kaybolan Berat Coşan Göl'ün (8), suya girdiği yerden 200 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Göl'ün akıntıya kapılırken kıyıdaki arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırdığı belirtildi.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Berat Coşan Göl, arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarına gitti. İddiaya göre sıcak havada serinlemek isteyen Göl, suya atladı. Kısa sürede akıntıya kapılan Göl, arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve su altı polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin arama çalışması sonucu gece saatlerinde Göl'ün, suya girdiği yerden 200 metre ileride cesedi bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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