Çocukluk arkadaşını öldürdü

Kavga sırasında Mustafa Ş., belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Doğukan Kahraman'ı sırtından vurdu. Şüpheli kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Mustafa Ş.´yi yakalamak için çalışma başlattı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara