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Çocukluk arkadaşı katili çıktı

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#Cinayet#İstanbul#Bakırköy
Çocukluk arkadaşı katili çıktı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 07:00

İstanbul Bakırköy’de geçen cuma gecesi yerde bir kişinin kıvrandığını görenler hemen yanına koştu. Kanlar içinde olan kişi için hemen polis ve sağlık ekipleri arandı.

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Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralı kişi son nefesini vermeden önce “Ben Mesut” diyebildi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Mesut Yaman (29) olduğunu belirledi. Toplanarak incelenen kamera görüntülerinde de cinayeti işleyen kişinin Sedat G. (26) olduğu belirlendi. Polis, Sedat G.’yi Kadıköy’de kaldığı otelde gözaltına aldı.

‘BANA KÜFÜR ETTİ’

Sedat G., ifadesinde, Mesut Yaman ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek, “Birlikte kalıyorduk, uyuşturucu aldık. Sohbet ederken bana küfretti. Ben de yanımda taşıdığım bıçağı çıkartarak salladım. Boğazı kesildi. Sonra da kaçtım” dedi. Emniyette 7 suç kaydı olan Sedat G., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

 

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#Cinayet#İstanbul#Bakırköy

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