Çocukluk arkadaşı katili çıktı

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Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralı kişi son nefesini vermeden önce “Ben Mesut” diyebildi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Mesut Yaman (29) olduğunu belirledi. Toplanarak incelenen kamera görüntülerinde de cinayeti işleyen kişinin Sedat G. (26) olduğu belirlendi. Polis, Sedat G.’yi Kadıköy’de kaldığı otelde gözaltına aldı.

‘BANA KÜFÜR ETTİ’

Sedat G., ifadesinde, Mesut Yaman ile çocukluk arkadaşı olduklarını belirterek, “Birlikte kalıyorduk, uyuşturucu aldık. Sohbet ederken bana küfretti. Ben de yanımda taşıdığım bıçağı çıkartarak salladım. Boğazı kesildi. Sonra da kaçtım” dedi. Emniyette 7 suç kaydı olan Sedat G., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.