MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇocukluğunda öğrendiği yöntemle 86 yaşında, ağaçtan kaşık yapıyor
GeriGündem Çocukluğunda öğrendiği yöntemle 86 yaşında, ağaçtan kaşık yapıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Çocukluğunda öğrendiği yöntemle 86 yaşında, ağaçtan kaşık yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocukluğunda öğrendiği yöntemle 86 yaşında, ağaçtan kaşık yapıyor
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Hasan Nuri Yiğit (86), çocukluğunda öğrendiği ağaç oyma yöntemiyle tahta kaşık yapma işini 15 yıldır sürdürüyor. Ek gelir sağlayan Yiğit, günde 5-10 kaşık yaptığını ve boyutuna göre tanesini 5- 10 liradan sattığını söyledi.

Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi'nde yaşayan, yaz mevsiminde ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki 1100 rakımlı Sazak Yaylası'na çıkan Hasan Nuri Yiğit, çocuklukta öğrendiği ağaç oyma yöntemiyle kaşık yaparak, ek gelir sağlıyor. Yaşlılık maaşına ek olarak sürdürdüğü kaşık yapımında karaca ağaç, şimşir ve sandal ağaçlarının dallarının odunsu kısmını kullanan Yiğit, oymacılıkta kullandığı hırdavatlarla işlediği ağaçları kahve, yumurta, yemek ve çorbalara özel kaşıklar üretiyor. Yiğit günde 5- 10 kaşık yapıp, tanesini 5 ile 10 lira arasında satıyor.

Hasan Nuri Yiğit, "Çocukluğumda başladım kaşık yapmaya. Son 15 yıldır tekrar devam ediyorum. Karaca ağaç, sandal ve şimşir ağaçlarını kullanıyorum. Kaşıkları genelde karaca ağaç ve sandaldan yapıyorum. Kahve ve yumurta kaşığı yaptık. Günde 5 ile 10 arasında kaşık yaparım. 5 liradan satıyorum ama pek müşteri yok" diye konuştu.

Sazak Yaylası'na yaz mevsiminde serin olması dolayısıyla göç eden ve boş zamanlarında Hasan Nuri Yiğit'e karşılıksız yardım eden emekli öğretmen Orhan Pişkin de "Hasan amcaya elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Onun oyduğu kaşıkların zımparalama işini yapıyorum" dedi.

Çocukluğunda öğrendiği yöntemle 86 yaşında, ağaçtan kaşık yapıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle