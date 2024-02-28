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Çocuklarının annesini canice katletmişti.. Tutuklandı

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#Denizli#Nasim Gol Karımı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 15:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı eşi Nasim Gol Karımı'yi (30) boğazından bıçaklayarak öldüren Muhammet Esmail Habibi (42) tutuklandı. Çiftin 14 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

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Olay, dün Deliktaş Mahallesi 1974 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Muhammet Esmail Habibi ile eşi Nasim Gol Karımı arasında evde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammet Esmail Habibi, eşini boğazından bıçakladı. Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karımı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Habibi'yi suç aleti bıçakla birlikte evde gözaltına aldı.

Habibi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Habibi'nin polise verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Çiftin 14 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.

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#Denizli#Nasim Gol Karımı#Cinayet

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