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Çocuklarını görmeye gelen Remziye Tüysüz'ü vahşice katletti! İfadesi ortaya çıktı

#İzmir#Kadın Cinayeti#Remziye Tüysüz
Çocuklarını görmeye gelen Remziye Tüysüzü vahşice katletti İfadesi ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve cesedi battaniyeye sarılı olarak bulunan Remziye Tüysüz (22) katil zanlısı olarak gözaltına alınan şüpheliler arasındaki eski eşi Yalçın Polat (28) polisteki ifadesinde korkunç cinayeti itiraf etti.

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Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için dün akşam üzeri bir süre önce boşandığı eski eşi Yalçın Polat'ın Bornova Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Aynı gün saat 23.45 sıralarında Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını Tüysüz'ün cansız bedeninin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi.

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Polis, Tüysüz'ün 4 ay önce boşandığı oto tamircisi eşi Yalçın Polat'ın babası H.P., babaannesi H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Polis, Yalçın Polat'ın yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir suçtan da arandığı öğrenilen Polat'ın araç kiraladığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Söz konusu aracı takibe alan polis, Polat'ın evinin önünde de tedbir aldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Yalçın Polat, evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı.

Çocuklarını görmeye gelen Remziye Tüysüzü vahşice katletti İfadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yalçın Polat, polisteki ilk ifadesinde, Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini belirterek, "Dün de benzer konular sebebiyle tartıştık. Sinirlerine hakim olamadım ve ellerimle boğup, öldürdüm" dedi.

Cinayet işlendiğinde çiftin çocuklarının evde değil, babaanneleri H.P. ile oldukları öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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