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Çocukların yol ortasındaki şakalaşması kötü bitti: Otomobilin altında kaldılar

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#İzmir#Buca#Kaza
Çocukların yol ortasındaki şakalaşması kötü bitti: Otomobilin altında kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 09:22

İzmir'in Buca ilçesinde yol üzerinde şakalaşırken bir aracın altında kalan 2 çocuk ağır yaralandı. Korkunç kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 889 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde şakalaştığı iddia edilen Suriye uyruklu H.T. (9) ve H.A.T. (10), A.Ç. idaresinde seyir halinde olan otomobilin altında kaldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukların yol ortasındaki şakalaşması kötü bitti: Otomobilin altında kaldılar

Polis tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede çocukların ağır yaralı oldukları belirlendi. İki çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların yol ortasındaki şakalaşması kötü bitti: Otomobilin altında kaldılar

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Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, sürücü A.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çocukların yol ortasındaki şakalaşması kötü bitti: Otomobilin altında kaldılar

 

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocukların yerde boğuştuğu esnada yoldan gelen bir otomobilin altında kaldığı, daha sonra çevredeki vatandaşların yardıma koşarak çocukları aracın altından çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çocukların yol ortasındaki şakalaşması kötü bitti: Otomobilin altında kaldılar

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#İzmir#Buca#Kaza

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