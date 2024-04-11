Çocukların tartışmasına aileler karıştı! 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

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Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların sokakta oyun oynarken aralarında yaşadığı gerginlik, akraba iki aile bireylerinin de karışmasıyla tartışmaya yol açtı. Tartışma kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kavgada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri sonucu yaralanan Hannan Şahin, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Şahin’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralanan 4 kişiden 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.