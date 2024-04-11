×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çocukların tartışmasına aileler karıştı! 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Kavga#Adli Tıp Kurumu
Çocukların tartışmasına aileler karıştı 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 21:45

Gaziantep'te sokakta oynayan çocukların tartışmasına ailelerinde karışması sonucu çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Hannan Şahin (21) yaşamını yitirdi, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çocukların sokakta oyun oynarken aralarında yaşadığı gerginlik, akraba iki aile bireylerinin de karışmasıyla tartışmaya yol açtı. Tartışma kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kavgada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri sonucu yaralanan Hannan Şahin, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Şahin’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralanan 4 kişiden 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Kavga#Adli Tıp Kurumu

BAKMADAN GEÇME!