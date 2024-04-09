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16 yaşındaki Ege, sosyal medyadaki tartışma sonrası öldürüldü

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#İzmir#Ege Hepbalıkçılar#Kavga
16 yaşındaki Ege, sosyal medyadaki tartışma sonrası öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 15:01

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Y.H.K. (16) ile A.K. (16) arasında sosyal medyada çıkan tartışmanın bir parkta, çocuk iki grup arasında kavgaya dönüşmesi sonucu Ege Hepbalıkçılar (16), 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanırken, Ege'nin babası Göksel Hepbalıkçılar, sosyal medyadan oğlunun fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.

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Olay, 7 Nisan günü öğle saatlerinde Karabağlar ilçesindeki Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.H.K. ile A.K. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Hürriyet Parkı'nda buluşan iki çocuk grup arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü. İsminin K.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli Ege Hepbalıkçılar'ı 6 yerinden bıçaklarken, kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ege, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hepbalıkçılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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16 yaşındaki Ege, sosyal medyadaki tartışma sonrası öldürüldü

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 6'SI TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında, K.Ç., Y.E.K., Y.K., U.A., A.K., Y.H.K. ve E.D., polis ekipleri tarafından yakalanıp, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, E.D. serbest bırakıldı.

BABASINDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan Ege Hepbalıkçılar'ın babası, sosyal medyadan yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Baba Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü. 

 

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#İzmir#Ege Hepbalıkçılar#Kavga

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