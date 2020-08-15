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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu

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Çocukların otomobil bagajında tehlikeli yolculuğu
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ANKARA'da, seyir halindeki otomobilin bagajındaki 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde dün akşam, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BRU 248 plakalı otomobil görenleri hayrete düşürdü. Kutlay İ. tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, 2 çocuğun otomobilin bagajında yolculuk yaptığı görüldü. Bagaja yüz üstü uzanan çocuklardan birinin elini aracın dışına sarkıttığı fark edildi. Otobüslerinin de sık kullandığı yoldaki tehlikeli yolculuk bir süre bu şekilde devam etti.

Olayı görüntüleyen Kutay İ., ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını söyleyerek, "Görünce şaşırdım. Emniyete bilgi verdim" dedi.

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