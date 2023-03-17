Çocukların IQ’su neden düştü

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan habere göre, ABD’deki Notrhwestern Üniversitesi ve Oregon Üniversitesi’nde görevli biliminsanları yaptıkları araştırmayla özellikle 18-22 yaş aralığındaki daha az eğitimli kişilerde IQ seviyesinin düştüğünü belirledi. Bunun yanı sıra Finlandiya’da yapılan başka bir çalışmada da IQ oranlarının düşüşte olduğu gözlemlendi.

Buna göre uzmanlar, pandemi döneminde birçok ülkede eğitime ara verilmesinin çocuklarda bilişsel yeteneklerin gerilemesine yol açtığını belirtiyor. İngiltere, Norveç, Danimarka, Avustralya gibi ülkelerde de benzer sonuçlar tartışma yarattı. Almanya’da yapılan yeni bir araştırmaya göre de pandemi döneminde çocuklarda IQ oranları ciddi düşüş gösterdi. Türkiye’de ise bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma olmadığını söyleyen Türkiye Zeka Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, eğer yapılsaydı sonucun Türkiye için de aynı olabileceğini söyledi.

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SOSYAL İLİŞKİ ZEKÂYI ETKİLİYOR

Emrehan Halıcı: “Pandemi döneminde eğitime ara verilmesinin yanında uzaktan eğitim de çocukları olumsuz etkiledi. Çünkü özellikle çocuklarımızda ve gençlerimizde sosyal ilişki, zorluklara karşı üretilen çözümler ve bu çözümlerle elde edilen başarılar zekâya doğrudan etki ediyor. Zekânın bir tanımı da çevreye uyum gösterebilme yeteneği. Sadece elektronik bir ortamda koşullara uyum göstermek tek başına yeterli değil. Çocukların sınıf ortamında arkadaşlarıyla beraber olması, paylaşımı ve sosyal etkileşimi artırıyor. Dolayısıyla tek başına yürütülen uzaktan eğitim bu etkilerin verdiği yararları zedeleyerek bireyleri etkileyebiliyor.

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BEKLENEN BİR DURUMDU

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Eyüb Sabri Ercan: “Pandemi döneminde IQ’nun düşmesi beklenen bir durum. Çünkü insanın beyni çevresel etkenlerle değişkenlik gösterebiliyor. Bu değişkenlik MR görüntülerine bile yansıyan değişikliklere neden olabiliyor. Uyaran sayısının azalması, eğitim faaliyetlerinin uzaktan olması ya da durması, çocukların devam ettiği spor aktivitelerinin azalması ve en önemlisi sosyal iletişimin azalması IQ puanındaki düşüşü açıklayabilir.”

TÜRKİYE’DE BİRKAÇ PUAN DÜŞTÜ

Psikiyatrist Tanju Sürmeli: “Geniş kapsamlı bir araştırma şeklinde değil ama zeka testi uygulayarak gözlemlediğimiz çocuklar var. Bu gözlem neticesinde Türkiye’de de çocukların IQ seviyelerinde birkaç puanlık düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye’de de yeni neslin bilgisayar ve oyun bağımlılığı arttı. Araya pandemi de girince beynin uyarılması ve dış dünyaya olan ilgisi azaldı. Eğitim sürecinin yavaşlaması haliyle IQ puanlarını etkileyebiliyor.”

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EĞİTİM İLE IQ’NUN BAĞLANTISI YOK

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli: “Pandemi döneminde eğitime verilen ara sebebiyle bilgi birikimi gereken konularda çocukların eksik kaldığı muhakkak. Fakat bu zekânın etkilendiği anlamına gelmez. Dolayısıyla zekâ testleri genellikle bilgi birikiminden yararlandığından dolayı da yapılan test sonucu düşük çıkmış olabilir. Çocukların zekâları aldığı eğitime göre yükselmiş olsaydı üniversite sonuna kadar 160-170 IQ puanlarını bulurduk. Zekâyı, beyin faaliyetlerinin tümü olarak nitelendirebiliriz.”