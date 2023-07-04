Çocukların gözü önünde vahşet

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İstanbul Bahçelievler’de 2 çocuk annesi Güler Gökgöz, geçen cumartesi günü Kurban Bayramı’nın 4. gününde, evinde otururken sevgilisi Tuncay Erol kapıyı çaldı. Gökgöz, Erol’un ısrarlı şekilde zili çalmasının ardından kapıyı açtı. Erol eve girdikten kısa bir süre sonra iddiaya göre Güler Gökgöz ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Erol yanında getirdiği silahla 2 çocuğunun gözleri önünde Güler Gökgöz’e ateş ederek evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ekipler Güler Gökgöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Tuncay Erol’u yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün Erol’u Üsküdar Harem Otogarı’nda kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı.

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‘İÇERİDEN ÇIKMASIN’

Tenzile Gökgöz, dün öğle saatlerinde, Tuncay Erol tarafından öldürülen kızı Güler Gökgöz’ün eşyalarını almak için evinin bulunduğu sokağa geldi. Tenzile Gökgöz lanet yağdırdığı Tuncay Erol’un en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, “Beni eski eşi aradı. ‘Güler’i biri öldürmüş evde. Ben adli tıptan cenazesini alamadım’ dedi. Benim öyle haberim oldu. Ben memleketteydim. Kızım, ‘Beni rahatsız eden birisi var’ demişti. Daha önce şikâyette bulunmuş herhalde, arkadaşları işyerinde tehdit edildiğini söylemişti. Çocuklarının gözü önünde niye yapıyorsun? Eski eşini aramış ‘Güler’i öldürdüm, seni de öldürmeye geliyorum’ demiş. Karakolda söylediler. En ağır cezayı alsın, çıkmasın, sürünsün içeride. 9 ve 4 yaşında çocukları var. Benim kızımın kimseye zararı yoktu. Kendi çalışıp çocuklarına bakıyordu” dedi.