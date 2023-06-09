Çocukların adalete eşit erişimi için 'Çocuk Hakları Merkezi' kurulacak

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UNICEF ve TBB tarafından, avukatlar ve baroların çocuk hakları alanında bilgilerini artırmak ve çocukların adalete erişiminde eşitliği sağlamak amacıyla 'Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi' projesi hayata geçirildi. Avrupa Birliği'nin yaklaşık 3,2 milyon euro finansman desteği sağladığı proje, 3 yıl sürecek. Proje kapsamında, Türkiye genelindeki yaklaşık 2 bin avukata çocuk hakları konusunda eğitimler verilmesinin yanı sıra; Adana, Aydın, Batman, Erzurum ve Trabzon'da baroların izleme kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla pilot olarak 'Çocuk Hakları Merkezi' kurulacak. UNICEF tarafından bu kapsamda verilecek eğitim programları ve 'Çocuk Hakları Merkezi' sayesinde yaklaşık 100 bin çocuk iyileştirilmiş adli yardım hizmetinden yararlanacak.

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'ÇOCUKLARIN ADALETE ERİŞİMİNDE SORUNLAR VAR'

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis ile TTB Başkanı Erinç Sağkan, Ankara'da projenin açılış toplantısına katıldı. Dominicis, çocuk hakları ve çocukların adalete erişimi konusunda UNICEF'in de parçası olduğu reformlar yapıldığını belirterek, "Ancak Türkiye'de çocukların adalete hakkaniyetli bir şekilde erişimine engel olan kimi sorunların da halen devam ettiği görülmektedir. UNICEF, çocukların hukuki olarak güçlendirilmesinin, toplumsal değişime ivme kazandıracak unsurlardan biri olduğuna inanmaktadır. Mart 2023'te yayımlanan son adalet istatistiklerine göre, yargılanması devam eden suça sürüklenen çocukların sayısı 163 bin civarına ulaşmıştır" dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, meslektaşlarının çocuk hakları konusunda yetkin olmasının önemine vurgu yaptı. TBB'nin çok sayıda farklı proje ile Türkiye'de insan hakları alanındaki gelişmelere katkı sunduğunu belirten Sağkan, "TBB, avukatların mesleki kapasitelerini arttırmayı amaçlamakta ve çalışmalarını bu doğrultuda kararlılıkla sürdürmektedir. Bugün açılışını yaptığımız bu projenin üzerimizdeki bu hassas sorumluluğun yerine getirilmesi için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.