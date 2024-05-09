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Çocuklardan Hande Fırat’ın “Devriamber” Sergisine özel eser

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Hande Fırat#Devriamber
Çocuklardan Hande Fırat’ın “Devriamber” Sergisine özel eser
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 19:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki çocukların Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın “Devriamber” Sergisine özel hazırladıkları eseri paylaştı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Hande Fırat’ın “Devriamber” Sergisine çok özel bir eser de bizim çocuklarımızdan geldi. Devlet himayesindeki güzel evlatlarımızla birlikte duyguları sanata nasıl dönüştürebileceğimizi konuştuk ve muhteşem bir sanat eseri ortaya çıkardık :) Çocuklarımızın hayallerini görmek için bir kalem ve bir kağıt yetiyor. Bu hayalleri görmemize vesile olan Sayın Hande Fırat’a ayrıca teşekkür ediyorum.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Hande Fırat#Devriamber

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