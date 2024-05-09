Çocuklardan Hande Fırat’ın “Devriamber” Sergisine özel eser

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Hande Fırat’ın “Devriamber” Sergisine çok özel bir eser de bizim çocuklarımızdan geldi. Devlet himayesindeki güzel evlatlarımızla birlikte duyguları sanata nasıl dönüştürebileceğimizi konuştuk ve muhteşem bir sanat eseri ortaya çıkardık :) Çocuklarımızın hayallerini görmek için bir kalem ve bir kağıt yetiyor. Bu hayalleri görmemize vesile olan Sayın Hande Fırat’a ayrıca teşekkür ediyorum.