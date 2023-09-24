Çocuklardaki uyku bozukluğuna ‘süper kahraman’ formülü

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Kızılel, Hürriyet’e şunları söyledi:

BELİRSİZ KORKULAR

“3-6 yaş arasında hemen bütün çocuklar, akşamları belirsiz korkular yaşarlar. Canavarlardan, hayaletlerden, gölgelerden ve tam olarak anlamlandıramadıkları her şeyden korkmaya başlarlar. Korktukları içinde ebeveynin uykuya dalana kadar odasında kalmasını isterler. Bunu anlamanın en iyi yolu eğer çocuğunuz sizden arada sırada yanına yatmanızı isteyip, bunu her zaman talep etmeyen o nadir çocuklardansa mutlaka izlediği, duyduğu bir şeyden korkmuştur. Canavardan, karanlıktan, tarif edemediğimiz bir şeyden korkan tüm çocuklar için güvendikleri bir süper kahramanı düşünerek uyumak, korkularını yönetirken, işlerini oldukça kolaylaştıracaktır.

KAHRAMANINI RESMETSİN

Bu, en sevdiği kitaptaki en sevdiği çizgi filmdeki biri, kendi hayalindeki kahramanı olabilir. Çocuğunuz için bu kahramanı hikâyeleştirin. Çocuğunuz her gün yatmadan önce sizden o hikâyeyi anlatmanızı isteyebilir. Bunun nedeni hikâyede kendine dair bir şeyler buluyor olabilir. Bu kahramanı resmedip, odasına asmasını ve onun üzerinde konuşmasını isteyin. Çocuk bu süreçte, kahramanından bol bol bahsedebilir. Ebeveynlerin çocuklarını dinlemesi gerekir. Zamanla kahramanla işbirliği yapması için fikir verebilir ve bir süre kahraman kendisi olmak isteyebilir. Kahramanın bir süre sonra çocuğun korkularını söndürdüğünü fark edeceksiniz.”