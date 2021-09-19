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‘Çocuklarda pozitiflik arttı’

#Koronavirüs#Çocuklar#Vakalar
‘Çocuklarda pozitiflik arttı’

Okulların açılmasıyla birlikte son günlerde çocuklarda görülen COVID-19 vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, “Başlarda çocuk vakalar nadir görülüyordu ama yeni varyantlarla durum değişti. Çocuklarda pozitiflik oranı arttı. Bu nedenle çocuklarımızı mutlaka aşılamalıyız” diye uyarıyor...

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli:

"İlk başta COVID-19’un çocukları daha az etkilediği hatta etkilemediği yönünde bir görüş belirginleşmişti ama özellikle mutasyona uğrayıp varyantlar ortaya çıkınca durum değişti. Şu an yeni doğan ve çocuk enfeksiyonda 8 yatağımız var. Onlar dolu. Bir de acilde pozitif hastamız var yatmayı bekleyen. Salgının en başından beri çocuk hastanesine acil anlamda başvuran, 0-18 yaş çocuk grubundaki 21 bin hastaya test yapılmış ve bunun 2 bin 500’ü pozitif çıkmış. Pozitif vaka en baştan beri yüzde 11.8 civarlarındaydı ama son günlerde pozitiflik oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz."

TEK ÇARE AŞI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi:

"Çocuklarda COVID-19’un önceki dönemlere göre arttığını tespit ediyoruz. Bunda elbette çeşitli faktörler rol oynuyor. Okulların açılmasının da bunda etken olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında tatil bitti ve insan aktivitesi çok arttı. Maalesef salgınla ilgili önlemlerin de biraz azaldığını görüyoruz; maske kullanımına dikkat edilmiyor. Önceki haftalara göre COVID-19’u saptadığımız çocukların oranında çok büyük bir artış olduğunu söylememiz lazım. Yani test pozitifliği yaklaşık yüzde 8 iken şimdi yüzde 30’lara yaklaştığını söyleyebiliriz. Aslında önlemler belli. Maske, mesafe, hijyen kurallarına mutlaka uymalıyız ama salgını kontrol altına alabilmek için en önemli silahımız şu anda aşı. Mutlaka aşılanmalıyız. Çocuklarda da artık aşının etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklar da aşılanmalı."

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#Koronavirüs#Çocuklar#Vakalar