Çocuklarda bu belirtiler varsa dikkat

Virüsü belirtisiz ya da hafif şikayetlerle geçiren çocuklarda daha sonra farklı durumların ortaya çıkabildiğini belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, şu bilgileri verdi:

6 AYLIK BEBEK DE VAR

“Morarma, ciltte döküntü, eklemlerde ağrı, el ve kollarda tek tarafında uyuşma ve karıncalanma gibi değişik belirtileri olan çocuk hastada bu bulgularının COVID-19’a bağlı olabileceğini tespit ettik. 6 aylık hatta yenidoğan bebek hastalarımız bile oldu. Geçtiğimiz günlerde bacak ağrısı olan 8 yaşında bir çocuk hastamızın romatizma olduğu düşünülüyordu. COVID-19 olabileceğini ve antikor bakılmasını tavsiye ettik. Çocuğun daha önce asemptomatik şekilde COVID-19 atlattığı ortaya çıktı. COVID-19 geçirilmesinden veya aile içinde temas öyküsünden sonra, ateş, değişik tipte döküntü, halsizlik gibi bulguları olan çocuklarda MIS-C dediğimiz bir hastalık gelişip organ yetmezliğine kadar ilerleyen tablolar görülebilmekte. Bunun gibi şikâyetler olduğunda zaman kaybetmeden mutlaka doktora başvurmak gerekir.”

Belirtiler:

- Ciltte döküntü

- Ellerde, ayaklarda kangren benzeri morarma

- Vücudun çeşitli yerlerinde darp izine benzer morarma

- Ateş

- Öksürük

- Bacak, eklem ağrıları ve eklemlerde şişlik ve ağrı

- Uyuşma ve karıncalanma hissi.

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