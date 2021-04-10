Çocuklarda bu belirtiler varsa dikkat
Mutant virüslerle birlikte COVID-19 maalesef çocuklarda da daha sık görülmeye başladı. Üstelik hastalık sonrası yeni belirtiler de ortaya çıktı.
Virüsü belirtisiz ya da hafif şikayetlerle geçiren çocuklarda daha sonra farklı durumların ortaya çıkabildiğini belirten İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, şu bilgileri verdi:
6 AYLIK BEBEK DE VAR
“Morarma, ciltte döküntü, eklemlerde ağrı, el ve kollarda tek tarafında uyuşma ve karıncalanma gibi değişik belirtileri olan çocuk hastada bu bulgularının COVID-19’a bağlı olabileceğini tespit ettik. 6 aylık hatta yenidoğan bebek hastalarımız bile oldu. Geçtiğimiz günlerde bacak ağrısı olan 8 yaşında bir çocuk hastamızın romatizma olduğu düşünülüyordu. COVID-19 olabileceğini ve antikor bakılmasını tavsiye ettik. Çocuğun daha önce asemptomatik şekilde COVID-19 atlattığı ortaya çıktı. COVID-19 geçirilmesinden veya aile içinde temas öyküsünden sonra, ateş, değişik tipte döküntü, halsizlik gibi bulguları olan çocuklarda MIS-C dediğimiz bir hastalık gelişip organ yetmezliğine kadar ilerleyen tablolar görülebilmekte. Bunun gibi şikâyetler olduğunda zaman kaybetmeden mutlaka doktora başvurmak gerekir.”
Belirtiler:
- Ciltte döküntü
- Ellerde, ayaklarda kangren benzeri morarma
- Vücudun çeşitli yerlerinde darp izine benzer morarma
- Ateş
- Öksürük
- Bacak, eklem ağrıları ve eklemlerde şişlik ve ağrı
- Uyuşma ve karıncalanma hissi.
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