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Aslıhan ALTAY KARATAŞ / DHA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çocuklara dijital sergi

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Çocuklara dijital sergi
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CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi’nden (CBDDO) yapılan yazılı açıklamada, çocukların katılımıyla dijital resim sergisi açılacağı ifade edildi.

Açıklamada, çocukların sınır tanımayan özgür hayal güçleriyle, bu kez TÜRKSAT-5A'nın serüvenini resmetmek için boya kalemlerini ellerine alacakları, 4-12 yaş arası çocukların katılımına açık olan sergi için hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. Çocuklar yarışmaya, TÜRKSAT-5A'nın uzaydaki yolculuğuna dair hayallerini yansıttıkları resimlerle katılacak. Her bir çocuğun tek resimle katılabileceği dijital sergi için son başvuru tarihi 27 Aralık olarak belirlendi. Başvuru için gerekli bilgilere 'turksat5aninyolculugu.cbddo.gov.tr' sayfasından erişilebilecek.

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