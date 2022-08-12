Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden kurtuldular

Güncelleme Tarihi:

#Marmaraereğilisi#Tekirdağ#Trafik
Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden kurtuldular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 15:18

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde, dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara dehşet dolu anlar yaşatırken, o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklara dehşeti yaşatan şahıs, 24 saat geçmeden jandarma tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesindeki yazlık bölgede meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri adeta izleyicilerin kanını dondurdu.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan görüntülerde, daracık sokakta aşırı hızla ilerleyen 34 DZS 384 plakalı bir otomobil, o sırada sokakta oyun oynayan çocukları umursamadan geçmeye çalışıyor. Aracı son anda fark eden 2 çocuktan biri duvara yapışarak kıl payı kurtulurken, diğer bir çocuk ise topun peşinden koşarken bir anlık aracı görüp geri kaçmasıyla faciadan kıl payı kurtulduğu gözlendi.

JANDARMA 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALADI

Olayın ihbarı üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi, 24 saat geçmeden şahsın aracını durdurarak E.Y. isimli şahsı yakaladı.

Jandarma ekipleri, şahsa tehlikeli araç kullanmaktan para cezası kesti. Ayrıca Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında kasten yaralamaya teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmaraereğilisi#Tekirdağ#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump

BAKMADAN GEÇME!

Deterjan Pazarı Çiftlik Banka dönüştü 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

'Deterjan Pazarı' Çiftlik Bank'a dönüştü! 500 milyon TL buhar oldu... Vurgunda yeni detaylar

#Deterjan Pazarı
Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı... Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

'Bana tecavüz eden Rus askeri oğlum yaşındaydı...' Yaşadığı kâbusu anlatacak kelime yok

#Ukrayna
Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası

Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

#Donald Trump