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Çocuklar tatilde ne ister? Uzmanlardan öneriler

#Yarıyıl Tatili#Çocuklar#Sömestr
Çocuklar tatilde ne ister Uzmanlardan öneriler

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, kuşkusuz en çok sömestr tatiline başlayan çocukları sevindirdi. Uzmanlar, yarı yıl tatilinde kar topu oynamanın dışında çocuklarla neler yapılması gerektiğini Hürriyet için değerlendirdi...

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Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep B. Erdiller Yatmaz ve Ankara Üniversitesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, önerilerini şöyle sıraladı:

TELEFONU SINIRLAYIN

- Merak duygusunu destekleyin. Çocuk, merak sayesinde ilgilerini keşfeder.

- Teknoloji kullanımını, cep telefonu, tablet veya bilgisayarda oyun oynamasını sınırlandırın.

- Açık havaya çıkmasına olanak tanıyın. Dışarıda vakit geçirmesini, temiz hava almasını sağlayın.

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BİRLİKTE KARAR ALIN

- Spora, müziğe yönlendirin.

- Birlikte yemek yapmak, temizlik gibi ev içi etkinlikler yapın.

- Sömestr tatili sürecinde neler yapılacağına birlikte karar verin.

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- Çocuklar tabii ki karne hediyesi ister. Aileler bu konuda dikkatli ve tutarlı olmalı. Çocukların her istediğini almak doğru değil.

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