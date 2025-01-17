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Çocuklar tatilde D-Smart GO içerikleri ile eğlenecek

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#D-Smart GO#15 Tatil#Okul
Çocuklar tatilde D-Smart GO içerikleri ile eğlenecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 14:03

D-Smart GO, sömestir tatili için hazırladığı çizgi film ve çizgi dizilerden oluşan özel kategorisi ile tatil neşesini evlere taşıyor. Çocuklar, D-Smart GO’da yer alan “Bir Sömestir Macerası” kategorisinde yer alan çizgi film ve dizileri istedikleri zaman istedikleri yerden izleyebilecek.

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D-Smart GO’da birbirinden özel seçkiler izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. D-Smart, sömestir döneminde çocukları da düşündü. Çocuklar, birbirinden eğlenceli çizgi film ve dizilere, D-Smart GO’da yer alan “Bir Sömestir Macerası” kategorisinden ulaşabiliyor.

Çocuklar tatilde D-Smart GO içerikleri ile eğlenecek

Seçkide yer alan film ve seriler ise şöyle: Ice Age, Sonic the Hedgehog 2, Kral Şakir, Supa Strikas, Paddington, The Pirates: Band of Misfits, Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, Hotel Transylvania, Cloudy with a Chance of Meatballs, Troll, Epic Tails, Mia and Me, Jellystone!

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#D-Smart GO#15 Tatil#Okul

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