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Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.06.2021 - 21:58 | Son Güncelleme:

Çocuklar, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzeltip öptü

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Çocuklar, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzeltip öptü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın duvarında rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını 2 çocuk düzeltip öptü. O anlar, jandarmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı önünden geçen 2 çocuk, duvardaki Türk bayrağının rüzgar nedeniyle katlanmış olduğunu fark etti. Çocuklardan biri bayrağı düzeltirken, diğeri de öpüp alnına koydu. O anlar, jandarmanın güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Çocuklar, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzeltip öptü

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