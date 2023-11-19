Çocuklar oyun, film ve kitap içeriklerinden ne bekliyorlar?

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17-19 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda 9-12 yaş grubundan 36 çocukla kitap, kısa film ve dijital oyun alanlarında atölye çalışmaları yapılarak çocuklarla birlikte içerikler üretildi. Yapılan çalışmalar, çocukların içerik oluştururken hangi potansiyellerini kullandıkları ve tercihlerini yaparken nelere dikkat ettikleri konusunda pek çok ipucu sundu.
DİJİTAL OYUNLARDA ÖZGÜR VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİMLER YAŞAMAK İSTİYORLAR
17 Ekim 2023 tarihinde oyun tasarımcısı Mehmed Nihad Özkaya’nın moderatörlüğü ile gerçekleştirilen atölye çalışmasında çocuklar, üç farklı oyun senaryosu hazırladı.
1. Oyun: Macera Oyunu- COVID-50
3050 yılında geçen ölümcül bir virüsün hüküm sürdüğü distopik bir dünyada geçen macera oyununda amaç, virüsle savaşacak panzehir malzemelerini toplayarak hayatta kalabilmek.
2. Oyun: Ajan Oyunu - Gölgelerin İçinde
Aksiyon, macera ve gizem temalarını bir araya getiren oyunda, oyun karakteri bir saldırıya uğrar ve bu saldırının nedenlerini araştırmaya başlar. Saldırının arkasındaki gerçeği ortaya çıkararak düşmanlarını alt etmeye çalışır.
3. Oyun: Spor Oyunu- EEÇebol
Klasik futbol oyununa modern ve heyecanlı dokunuşların yapılmasıyla tasarlanan EEÇebol; oyuncularına yeni nesil bir spor deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.
Oyun tasarlarken çocukların sergiledikleri dikkat çekici yaklaşımlar:
Çocuklar kendi oyunlarını tasarlarken, dijital oyunlardan genel olarak neler beklediklerini de ifade ettiler:
FİLMLERDE DUYARLI, YARATICI TEMALAR VE YENİLİKÇİ TEKNİKLER GÖRMEK İSTİYORLAR
18 Ekim 2023 tarihinde, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen kısa film atölyesinde ise çocuklara kısa film çekimi için senaryo yazım teknikleri ve film çekim süreçleri hakkında bilgiler verildi. Yapılan bu çalışmayla, kendi becerileriyle özgün bir hikâye üretmeleri, senaryo yazmaları ve storyboard oluşturmaları konusunda rehberlik edilerek kendi içeriklerini üretmelerine destek verildi.
1. Kısa Film: Canavarın Dehşeti
Bir askeri proje kapsamında geliştirilen yaratık laboratuvar kazası sonucu özgürlüğüne kavuşur ve dünya genelinde kaos yaratır. Yaratığı durdurmaya çalışırken üç farklı karakterin yolları kesişir ve ona karşı birlikte savaşırlar.
2. Kısa Film: Miyav
Sokaklarda yaşayan ve ailesi olmayan bir kedi, bir gün tehlikeli bir yerde yaralanan arkadaşlarını, başka bir gün de o bölgede bir insan tarafından havuçla kandırılıp laboratuvara götürülen tavşanı kurtarır. Kedi farklı türlerde hayvanların yardımına koştukça hikayesi başka hayvanların hikayeleriyle birleşir. Her hayvanın yaşadığı zorluk üzerinden, hayvan hakları hakkında güçlü mesajlar verilir.
3. Kısa Film: Korkulu Rüya
Film, uzaylılar ve insanların birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştıkları bir hikâyeye odaklanır. Uzaylılar Dünya'ya gelirler ve bir turnuva düzenlenmesini talep ederler; kazanan gezegenin hakimiyetini kazanacaktır. Turnuva futbol, basketbol ve bir parkur etkinliğinden oluşmaktadır.
4. Kısa Film: The Stickman
Stickman (Çöp Adam) karakterinde biri kız diğeri erkek iki arkadaş, bir restoranın bahçesinde gömülmüş bir hazinenin peşine düşerler. Ancak bu arada restoranın kedisinin dikkatini çekerler ve ondan kurtulmaya çalışırlar. Sonunda zorlukları aşarak bahçedeki hazineye ulaşırlar.
Kısa filmi tasarlarken çocukların sergiledikleri dikkat çekici yaklaşımlar:
DİDAKTİK OLMADAN ÖĞRETEN, ABARTILI HİKAYELER İLGİLERİNİ ÇEKİYOR
19 Ekim 2023 tarihinde Çocuk Kitabı Yazarı Tülin Kozikoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen kitap atölyesinde, çocuklara temel öykü ve şiir yazma tekniklerinin anlatılarak yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinin pekiştirilmesi ve yaratıcı düşünce yeteneklerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Atölye çalışması sırasında çocukların kitap okumaya yönelik tutumları, hangi kitapları okumayı tercih ettikleri ve bu tercihlerinin sebepleri hakkında bilgiler de edinildi
“Ben Kimim? Dört Dörtlük Biriyim!” Şiir Çalışması
Katılımcıların kişisel özellikleri hakkında farkındalık kazanmalarının sağlanması ve bu özelliklerini şiir formatında yaratıcı bir şekilde ifade etmelerinin teşvik edilmesi amaçlandı. Çocuklar aynı cümlenin farklı duygularla nasıl farklı anlamlar kazanabileceğini deneyimlediler. Şiirlerini diğerleriyle paylaşarak hem kendi duygularını hem de diğerlerinin duygularını daha iyi anlama fırsatı buldular.
“Benim Annem Bir…” Şiir Çalışması
Kahraman oluşturmanın incelikleri ele alınarak katılımcılara annelerini tanımlayan bir şiir yazmaları için rehberlik yapıldı. Çocuklar, bir karakteri olumlu ve olumsuz özellikleriyle nasıl zenginleştirebilecekleri konusunda deneyim kazandılar.
“Hazine Haritası Yapıyorum!” Öykü Çalışması
Öykülerdeki “sorun-çözüm” ilişkisi anlatıldı ve bir hazine haritası tasarlanarak üzerinde bir öykü oluşturuldu. Çocuklar, öykü yazım tekniklerinin öykünün daha etkili ve akıcı olması için kritik öneme sahip olduğunu kavradılar, "hayal-gerçek" ilişkisini öykü yazımında nasıl kullanabilecekleri hakkında fikir sahibi oldular ve kahraman oluşturma teknikleri hakkında bilgi edindiler.
Şiir ve öykü yazarken çocukların sergiledikleri dikkat çekici yaklaşımlar:
Çocukların kitaplardan genel olarak beklentileri:
ÇOCUK İÇİN İÇERİK DERNEĞİ
Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) her yıl Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım’da çocukların içerik tüketim dünyası ile ilgili bir ihtiyaca ya da hassas bir konuya dikkat çekmek amacıyla bir çalıştay gerçekleştiriyor. Dernek bu yıl gerçekleştirdiği çalıştayla, çocukları içerik üretmeye teşvik ederek çocukların bu alandaki becerilerinin gelişimini desteklemeyi amaçladı. Bu çalışmayla aynı zamanda çocukların içeriklerde nelere ihtiyaç duyduklarını ve nelerden hoşlandıklarını öğrenerek beklentilerine uygun, onlar için faydalı olabilecek içeriklerin üretilmesi için içerik üreticilerinin dikkatini çekmeyi hedefledi.