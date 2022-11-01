Çocuklar okusun diye 7 günde 7 kıtada koşacak

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VAN’DAKİ çocukların eğitimde daha iyi fırsatlara erişebilmesini amaçlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) 8’inci eğitim parkı önceki gün açıldı. TEGV’in 2008 yılında hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray’ın adının verildiği 15 bin metrekarelik eğitim tesisinin açılışında, bu zamana kadar kilometrelerce koşarak bağış toplayan iş insanı Ahmet Uysal da vardı. Artvin’den Muğla’ya, Türkiye’yi bir uçtan öbür uca 1650 kilometre koşarak bağış toplayan 50 yaşındaki Ahmet Uysal, bu zamana kadarki en büyük maratonuna hazırlanıyor. Uysal TEGV’le birlikte başlattıkları bağış kampanyasında, Ocak 2023’te eğitim için 7 günde 7 kıtada koşulacak 7 maratondan oluşan World Marathon Challenge’a katılacak. 7 bin çocuğun eğitimine destek olmayı hedeflediğini belirten Uysal, maratonla ilgili şunları söyledi:

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168 SAATLİK MARATON

“31 Ocak- 6 Şubat arasında TEGV çocukları için 7 günde 7 kıtada 7 MARATON koşacağım. Umarım hedefi aşarak daha fazla çocuğa dokunacağız. Tek beklentim bu güzel ülkenin güzel çocuklarının daha eşit şartlarda nitelikli eğitime ulaşabilmesi. Maratona katılacak 50 yarışmacı 28 Ocak’ta Güney Afrika Cape Town’da buluşacak. İlk düdükten sonra yarış yolculuklarla birlikte toplam 168 saat sürecek. 31 Ocak’ta bir kargo uçağıyla Antarktika’ya uçup ilk koşuya başlayacağız. İkinci durak Güney Afrika olacak. Üçüncü maraton 20 saatlik bir uçuştan sonra Avustralya’da düzenlenecek. Asya’daki dördüncü maraton Dubai’de. Ardından Avrupa kıtası maratonu için Madrid’e uçacağız. Altıncı Güney Amerika ayağı Brezilya’nın Fortaleza şehrinde. Son koşu ise Miami’de olacak. Bu maratonlara hazırlanmak için haftada 15 saat antrenman yapıyorum. Daha önce hiçbir Türk’ün katılmadığı maratonu sadece 170 kişi tamamlayabildi. Oradaki ilk Türk olmak ve eğitim için koşmak bana büyük gurur veriyor.”

EKSİ 55’TE ÇOCUKLARIN MEKTUBUYLA ISINDIM

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2017 yılında Siirt’in Pervari ilçesindeki çocukların eğitimine destek olmak için Kuzey Kutbu Maratonu’na katılan Uysal, “Eksi 55 derecede koşmak çok zorlayıcıydı, bir santimetreniz bile açıkta kalamıyor. O koşuda Pervari’deki çocuklarımızın yazdıkları mektuplar cebimdeydi ve bana güç verdi. Bağışçıların ilgisiyle hedefin üstüne çıkarak o çocukların yaklaşık 3 yıllık eğitim masraflarına destek sağladık. Kuzey Kutbu maratonunda koşan ilk ve tek Türk benim” diyor.

DESTEK İÇİN



Koşu için tüm masrafları kendisi karşılayan Ahmet Uysal’ın, internetten ve sosyal medyadan başlattığı yardım kampanyasına bağış yapmak isteyenler TEGV’in banka hesaplarına para yatırıyor.

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VAN’DAKİ DEV TESİSTE YILDA 4 BİN ÇOCUĞA DESTEK

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Van’da açılan 8’inci eğitim parkı; 9 etkinlik odası, 120 kişilik çok amaçlı salonu ve 50 kişilik kütüphanesiyle günde 156, yılda 4 bin çocuğa eğitim desteği sağlayacak. Dev tesisin açılışında konuşan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, “27 yılda bugüne kadar Türkiye çapında 90 binin üzerinde gönüllü ile 3 milyonu aşkın çocuğa eğitim desteği verdik. Amacımız devletin verdiği eğitime katkı sağlamak, eğitimde fırsat eşitliği sağlama çalışmalarına yardımcı olmak. 1999 yılından bu yana Van’da 3 binin üzerinde gönüllüyle 140 bine yakın çocuğa dokunarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem riski nedeniyle burada yıkıp yeniden inşa ettiğimiz binamızda miras bağışçımız Nirun Şahingiray’ın adını yaşatmak istedik” dedi.