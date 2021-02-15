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Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Çocuklar karın keyfini poşet ve plastik bidonlarla kayarak çıkarıyorlar

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Çocuklar karın keyfini poşet ve plastik bidonlarla kayarak çıkarıyorlar
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MUŞ'un Kızılağaç beldesinde yaşayan çocuklar, karın keyfini poşet, plastik bidon ve tahta kızak gibi çeşitli malzemelerle kayarak doyasıya çıkardı.

Çocuklar karın keyfini poşet ve plastik bidonlarla kayarak çıkarıyorlar
Muş'ta kar hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Kızılağaç beldesinde yaşayan çocuklar, mahalledeki sokak araları ve caddelerde karın keyfini çıkarıyor. Kızak, su bidonu, plastik bidon ve poşetlerle kayan çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor. Kimi zaman düşe kalka, kimi zaman ise en usta kayakçılara taş çıkartırcasına kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkarıyor. Beldedeki dik yamaçları kayak pistine dönüştüren çocuklara, büyüklerin de katılması ile renkli görüntüler oluştu. 

Arkadaşlarıyla birlikte tümsek oluşturdukları tepeden kayan Ömer Demir, "Kışın kar bizim tek eğlencemiz. Sabahtan akşama kızaklarla kayıyoruz. Her yer buz tutmuş, kaymak tehlikeli ama bundan vazgeçemiyoruz" diye konuştu.

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