Çocuklar daha ağır geçiriyor

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı ve Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, mevsimsel RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) ve influenza nedeniyle çocuk acil başvuruları ve yoğun bakım yatışlarının arttığına işaret ederek, özellikle 2 yaş altı çocuklarla, yenidoğan ve 6-9 aylık bebeklerin bu enfeksiyonları ağır geçirme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yıldızdaş, yüksek ateş, nefes darlığı, sık nefes alma ve öksürük belirtilerinin bir arada bulunabildiğine değinerek “Doktor önerisi olmadan çocuklarda ilaç kullanımı daha büyük sorunlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. İlhan Varank

KALP DURMA TEHLİKESİ

Prof. Dr. Yıldızdaş, solunum yetmezliğinin, çocuklarda kalp durmasının en sık nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Yıldızdaş, gribal ya da viral enfeksiyonları çocukların erişkinlere nazaran daha ağır geçirmesinin nedeninin bağışıklık sistemi ve anatomik yapıyla yakından ilişkili olduğuna da dikkat çekti.