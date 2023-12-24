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Çocuklar daha ağır geçiriyor

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#Çekmeköy Devlet Hastanesi#Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş#Solunum Yetmezliği
Çocuklar daha ağır geçiriyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 07:00

ÇOCUK Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ile Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliği ile Çekmeköy Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen sempozyumda, kritik çocuk acil ve yoğun bakım hastalarının tedavisindeki son gelişmeler ele alındı.

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı ve Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, mevsimsel RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) ve influenza nedeniyle çocuk acil başvuruları ve yoğun bakım yatışlarının arttığına işaret ederek, özellikle 2 yaş altı çocuklarla, yenidoğan ve 6-9 aylık bebeklerin bu enfeksiyonları ağır geçirme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yıldızdaş, yüksek ateş, nefes darlığı, sık nefes alma ve öksürük belirtilerinin bir arada bulunabildiğine değinerek “Doktor önerisi olmadan çocuklarda ilaç kullanımı daha büyük sorunlara yol açabilir” uyarısında bulundu.

Çocuklar daha ağır geçiriyor
Prof. Dr. İlhan Varank

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KALP DURMA TEHLİKESİ

Prof. Dr. Yıldızdaş, solunum yetmezliğinin, çocuklarda kalp durmasının en sık nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Yıldızdaş, gribal ya da viral enfeksiyonları çocukların erişkinlere nazaran daha ağır geçirmesinin nedeninin bağışıklık sistemi ve anatomik yapıyla yakından ilişkili olduğuna da dikkat çekti.

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#Çekmeköy Devlet Hastanesi#Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş#Solunum Yetmezliği

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