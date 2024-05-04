Çocuk tacizine 77 ilde ‘Sibergöz’

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri ve Konya olmak üzere toplam 77 ilde ‘Sibergöz-37’ operasyonları yapıldı. Şüphelilerin, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu” dedi.