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Çocuk reyonunda taciz

#Taciz#Çocuk Reyonu#Çalışan
Çocuk reyonunda taciz

Bir giyim mağazasının çocuk reyonunda çalışan K.S., 15 dakika boyunca işyerinde kendisini takip eden kişinin cinsel tacizine uğradı. Sapığın güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç kadın, “Ben olmasam belki de bir çocuğa bu iğrençliği yapacaktı” dedi. Polis şüpheliyi yakaladı.

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İSTANBUL Mecidiyeköy’deki bir giyim mağazasında yarı zamanlı çalışan üniversite öğrencisi K.S. (23), pazar günü çocuk reyonundaki kıyafetleri düzenliyordu. Bu sırada arkasına bir kişi yaklaştı. İddiaya göre, bu kişi 15 dakika boyunca gizli gizli takip ettiği K.S.’yi izleyerek mastürbasyon yaptı. K.S. fark edilmemek için elindeki kıyafetleri kullanan kişiden şüphelendi. K.S., güvenlik kameralarını izlemeye gidince adam da mağazadan ayrıldı. Kameraları görünce şok yaşayan K.S., sapıktan şikâyetçi oldu.

Çocuk reyonunda taciz

‘AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ’

Harçlığını çıkartmak için 2 gün mağazada çalıştığını söyleyen K.S., “Adamın beni takip ettiğini fark ettiğimde böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Kamera kayıtlarını izledik. 15-20 dakika beni takip etmiş. Çocuk reyonuna bilinçli olarak gelmiş olabilir. Belki ben orada olmasaydım başka bir çocuğa bu iğrençliği yapacaktı” dedi. Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri 2 gün boyunca yüzlerce saatlik kamera görüntüsü izleyerek şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etti ve gözaltına aldı.

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#Taciz#Çocuk Reyonu#Çalışan

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