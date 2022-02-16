Çocuk reyonunda taciz

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İSTANBUL Mecidiyeköy’deki bir giyim mağazasında yarı zamanlı çalışan üniversite öğrencisi K.S. (23), pazar günü çocuk reyonundaki kıyafetleri düzenliyordu. Bu sırada arkasına bir kişi yaklaştı. İddiaya göre, bu kişi 15 dakika boyunca gizli gizli takip ettiği K.S.’yi izleyerek mastürbasyon yaptı. K.S. fark edilmemek için elindeki kıyafetleri kullanan kişiden şüphelendi. K.S., güvenlik kameralarını izlemeye gidince adam da mağazadan ayrıldı. Kameraları görünce şok yaşayan K.S., sapıktan şikâyetçi oldu.

‘AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ’

Harçlığını çıkartmak için 2 gün mağazada çalıştığını söyleyen K.S., “Adamın beni takip ettiğini fark ettiğimde böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Kamera kayıtlarını izledik. 15-20 dakika beni takip etmiş. Çocuk reyonuna bilinçli olarak gelmiş olabilir. Belki ben orada olmasaydım başka bir çocuğa bu iğrençliği yapacaktı” dedi. Şişli Polis Merkezi Amirliği ekipleri 2 gün boyunca yüzlerce saatlik kamera görüntüsü izleyerek şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etti ve gözaltına aldı.