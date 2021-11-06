‘Çocuk haczi’ tarihe karışıyor... Zorluk çıkarana ‘disiplin’ hapsi

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İcra İflas Yasası başta olmak üzere 8 ayrı yasada 54 maddelik değişiklik getiren teklif, Yargı Reformu’nun 5’inci ayağını oluşturuyor. Teklifle, velayet altındaki çocukların ebeveynleriyle görüşme şartları icradan çıkarılarak, Çocukları Koruma Yasası kapsamına alınıyor. Teklif sahibi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, ayrıntıları anlattı:

MASRAF DEVLETTEN: Çocuk teslimi, Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nce ve taraflara mali bir külfet yüklenmeksizin yerine getirilecek. Tüm işlemler ücretsiz olacak, harç alınmayacak ve masraflar devlet bütçesinden karşılanacak.

ÖĞRETMENE GÖREV: İşlemler; çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar veya öğretmenler marifetiyle yapılacak. Teslim, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi sosyal mekânlarda gerçekleştirilecek.

İLK AŞAMADA POLİS YOK: Çocuk tesliminde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak. Çocuk teslimi veya tedbir kararları rızaen yerine getirilmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun Adli Destek görevlilerince alınarak hak sahibine (anne veya baba) teslim edilecek. Bu halde güvenlik birimlerinden yardım istenebilecek ve güvenlik görevlileri, zor kullanma dahil, talepleri yerine getirecek.

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3 AYA KADAR HAPİS: Çocuk teslimini engelleyenler, disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Disiplin cezasının süresi çocuk teslimine muhalefette 3 aya kadar, kişisel ilişki kurulmasına muhalefette 3 günden 10 güne kadar olacak. Kararın gerekleri yerine getirilmezse, velayet hakkı değiştirilecek. Çocuğun teslimi sırasında kayda alınan ses veya görüntülerin yayını engellenebilecek.