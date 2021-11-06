‘Çocuk haczi’ tarihe karışıyor... Zorluk çıkarana ‘disiplin’ hapsi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adımBakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adım!#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Kanserde devrim Birçok hayat kurtulacakKanserde devrim! Birçok hayat kurtulacak#KANSER
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
İstanbula sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor Meteorolojiden yeni uyarı geldiİstanbul'a sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi#Meteoroloji
İşte Türkiyenin Elon Muskı... Bilim dünyası onu konuşuyorİşte Türkiye'nin Elon Musk'ı... Bilim dünyası onu konuşuyor#Darüşşafaka Lisesi
Müzisyen cinayetinde isyan ettiren gerekçe: 1 şişe viskiMüzisyen cinayetinde isyan ettiren gerekçe: 1 şişe viski#Uğur Aykın
24 yaşında ama dev bir kalbi var.. Bir dilim mutluluk24 yaşında ama dev bir kalbi var.. Bir dilim mutluluk#Pizza
Valide Sultanın perşembe rotası: YassıadaValide Sultan'ın perşembe rotası: Yassıada#Üsküdar Belediyesi
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
HABERLERGündem Haberleri

‘Çocuk haczi’ tarihe karışıyor... Zorluk çıkarana ‘disiplin’ hapsi

#Çocuk Haczi#Çocuk Teslimi#İcra
‘Çocuk haczi’ tarihe karışıyor... Zorluk çıkarana ‘disiplin’ hapsi

İcra sistemindeki 89 yıllık uygulamaları değiştiren ve ‘çocuk haczi’ni bitiren yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşüldü. Teklife göre, çocuk teslimini engelleyenler 3 aya kadar disiplin hapsi alacak.

Haberin Devamı

İcra İflas Yasası başta olmak üzere 8 ayrı yasada 54 maddelik değişiklik getiren teklif, Yargı Reformu’nun 5’inci ayağını oluşturuyor. Teklifle, velayet altındaki çocukların ebeveynleriyle görüşme şartları icradan çıkarılarak, Çocukları Koruma Yasası kapsamına alınıyor. Teklif sahibi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, ayrıntıları anlattı:

MASRAF DEVLETTEN: Çocuk teslimi, Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’nce ve taraflara mali bir külfet yüklenmeksizin yerine getirilecek. Tüm işlemler ücretsiz olacak, harç alınmayacak ve masraflar devlet bütçesinden karşılanacak.

ÖĞRETMENE GÖREV: İşlemler; çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar veya öğretmenler marifetiyle yapılacak. Teslim, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi sosyal mekânlarda gerçekleştirilecek.

İLK AŞAMADA POLİS YOK: Çocuk tesliminde uygulanan zor kullanma usulü kaldırılacak. Çocuk teslimi veya tedbir kararları rızaen yerine getirilmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun Adli Destek görevlilerince alınarak hak sahibine (anne veya baba) teslim edilecek. Bu halde güvenlik birimlerinden yardım istenebilecek ve güvenlik görevlileri, zor kullanma dahil, talepleri yerine getirecek.

Haberin Devamı

3 AYA KADAR HAPİS: Çocuk teslimini engelleyenler, disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Disiplin cezasının süresi çocuk teslimine muhalefette 3 aya kadar, kişisel ilişki kurulmasına muhalefette 3 günden 10 güne kadar olacak. Kararın gerekleri yerine getirilmezse, velayet hakkı değiştirilecek. Çocuğun teslimi sırasında kayda alınan ses veya görüntülerin yayını engellenebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çocuk Haczi#Çocuk Teslimi#İcra

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin