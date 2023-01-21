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Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat gözlük gerekebilir

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#Pınar Alkaya#Çocuk#Gözlük
Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat gözlük gerekebilir
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Pınar Alkaya, çocukların kitaplarına ve ekranlı cihazlara yakından bakmasının, okuma yaparken eliyle takip etmesinin, kafasını yana yatırmasının göz bozukluğuna işaret edebileceğini söyledi.

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Çocuklarda bazı hareketler ve alışkanlıklar, göz bozukluğunun belirtisi olabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Pınar Alkaya, o belirtileri şöyle sıralıyor: “Öğrenmenin yüzde 80’den fazlası görme duyusuyla gerçekleşir. Yani okul çağındaki çocukların öğrenme sürecinde en önemli fonksiyonu gözler üstlenir. Çocukların göz sağlığının korunmasında ebeveynlerin rolü önemli. Ebeveynler gibi öğretmenlerin de çocukların davranışlarını izleyerek göz sağlığının durumu hakkında fikir sahibi olmaları mümkün.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Özellikle göz tembelliğinin 7 yaş öncesi tedavi edilmesi şart. Ailelerin, çocuklarının davranışlarını izleyerek gözlerinde herhangi bir problem olup olmadığını anlamaları mümkün. Çocuğun kitaplarına ve ekranlı cihazlara yakından bakması, okuma yaparken eliyle takip etmesi, baş ve göz ağrısından şikâyet etmesi ve kafasını yana yatırması göz bozukluğu olduğuna işaret edebilir. Bu şikâyetlerle birlikte huzursuzluk davranışları sergilemesi, ödevlerini yapmak istememesi ve derslerindeki başarısının düşmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu durumda ailelerin uzman bir göz doktoruna danışması hem çocuklarının sağlığı hem de okuldaki başarısı açısından önemli. Rutin göz muayenesi ve erken teşhis sayesinde bütün bu sorunlar çözüme kavuşturulabilir. Yarı yıl tatilinde çocukların göz kontrolüne götürülmesini öneriyoruz.”

 

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#Pınar Alkaya#Çocuk#Gözlük

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