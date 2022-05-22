Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çocuğunun gözü önünde öldürüldü

#İzmir#Dava#Cinayet
Çocuğunun gözü önünde öldürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde M.A.’nın (37), oğlu D.A.’nın (5) gözünün önünde boşanma aşamasındaki eşi Cansu Aydoğdu’yu (31) öldürüp, aynı bıçakla kayınvalidesi Nedime Geyikler’i de ağır yaraladı.

Haberin Devamı

Burada M.A. ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından anne-kızı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Geyikler'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.’yı aynı gün gece saatlerinde yakaladı.

ŞİDDET MAĞDURUYMUŞ

Öldürülen 3 çocuk annesi Cansu Aydoğdu’nun, eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı öğrenildi. Gelecek ay görülecek dava öncesi M.A.’nın, eşini oğlu D.A.’nın gözü önünde bıçakladığı belirlendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Dava#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli

BAKMADAN GEÇME!

Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein
Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli