Çocuğunun gözü önünde öldürüldü

Haberin Devamı

Burada M.A. ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından anne-kızı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Aydoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Geyikler'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.A.’yı aynı gün gece saatlerinde yakaladı.



ŞİDDET MAĞDURUYMUŞ



Öldürülen 3 çocuk annesi Cansu Aydoğdu’nun, eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı öğrenildi. Gelecek ay görülecek dava öncesi M.A.’nın, eşini oğlu D.A.’nın gözü önünde bıçakladığı belirlendi