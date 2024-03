Çocuğunun gözü önünde katledildi

Haberin Devamı

Dün 01.00’de yaşadıkları evden iki el silah sesi duyuldu. Komşuları hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekipleri eve geldiğinde Duygu Can ve Deniz Can’ı başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Kızları da olayın etkisiyle şoktaydı. Deniz Can, aralarında çıkan tartışmada eşi Duygu Can’ı 15 yaşındaki kızının gözü önünde tabancayla başından vurmuş daha sonra da kendi başına ateş etmişti. Polis ve sağlık ekipleri Duygu Can’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Deniz Can’ın yaşadığını belirledi. Deniz Can amlulansla hastaneye götürüldü.

‘KEŞKE YAPMASAYDIM’

Deniz Can hastaneye girerken baygın halde “Keşke yapmasaydım yazık oldu aileme” dedi ve ameliyata alındı. Polis ilerleyen saatlerde pedagog eşliğinde kızlarıyla görüştü. Kızları, anne ve babası arasında yaşanan tartışma sırasında, babasının önce annesinin başına daha sonra da kendi başına ateş açtığını söyledi. Evde yapılan incelemenin ardından Duygu Can’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.