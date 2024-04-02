Çocuğunu kaybeden bir babanın isyanı: Bir canın değeri 6 yıl mı

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KAYSERİ’de geçen yıl 25 Haziran gecesi, ehliyetsiz Ege Demirci (25) yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, çiğ köftecide çalışan kurye Mehmet Akif Zengin’in (15) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Zengin, hayatını kaybetti, Demirci, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu vurgulanan Demirci hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

‘KAZA DEĞİL CİNAYET’

Karar duruşmasında şikâyetçi olduğunu söyleyen baba Hacı Zengin, “Bilinçli taksir değil, kastla hareket etmiştir. Bu bir kaza değil, cinayettir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Anne Yeter Zengin ise her gün gözyaşı döktüğünü söyleyerek, “Benim oğlum geri gelmeyecek. En ağır şekilde cezalandırılsın” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Ege Demirci de “Keşke böyle olmasaydı, çok pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti, Demirci’yi ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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‘ADALET BEKLİYORUZ’

Kararın ardından konuşan baba Hacı Zengin, “Kazaya karışan kişi ehliyetsiz, herhangi bir sorumluluğu olmayan ve orada yarış yapan birisi. Kaza sırasında 3 araç yarışıyor. İşin en acı tarafı da o yarışlar hâlâ cumartesi günleri orada yapılmaya devam ediyor. Oğlum da cumartesi günü yapılan bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Bu bir kaza değildi. Bu direkt cinayetti. Benim oğlum geri gelmeyecek. Ancak başka anaların, babaların yüreği yanmasın. Başka Akifler gitmesin diye uğraştık ama istediğimiz sonucu alamadık. Karara itiraz ettik. Adalet bekliyoruz. Benim oğlum 15 yaşındaydı. Bir hayata, 6 yıl ceza olur mu? 168 kilometre hızla oğluma çarpıp arkasına bile bakmadan geçip gidiyor. Çarpma sesi ile en azından frene basıp, gazdan ayağını çekmesi lazım. Hiçbir şekilde, en ufak tepki vermeden, geçip gidiyor. Bu bir kaza olabilir mi?” ifadelerini kullandı.