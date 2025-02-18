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Çocuğunu hotumla döven babadan 'pes' dedirten ifade! Neden yaptığını böyle anlattı

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#Baba#Hortum#Çocuk
Çocuğunu hotumla döven babadan pes dedirten ifade Neden yaptığını böyle anlattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 15:36

Şanlıurfa'da 7 yaşındaki oğlu M.A.'yı tuvaletini altına yaptığı gerekçesiyle soğuk havada çatıda yıkayıp, hortumla döven A.A. ifadesinde, "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm" dedi.

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Olay, önceki gün Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki M.A.'nın tuvaletini altına yaptığını fark eden üvey anne E.A., durumu eşi A.A.'ya söyledi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan baba da oğlunu evin çatısına götürerek, üzerindeki giysileri çıkarıp, soğuk havaya aldırış etmeden suyla yıkadı.

Çocuğunu hotumla döven babadan pes dedirten ifade Neden yaptığını böyle anlattı

Babası yaşadığı korku ve soğuk nedeniyle ağlamaya başlayan çocuğunu bu kez hortum ile dövdü. Çocuğun ağlama seslerini duyan komşular, olayın fotoğraflarını çekip polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.A. ile E.A.'yı gözaltına alırken; M.A. ve diğer kardeşleri devlet korumasına alındı.

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Çocuğunu hotumla döven babadan pes dedirten ifade Neden yaptığını böyle anlattı

ÜVEY ANNE SERBEST

Gözaltına alınan baba A.A., emniyetteki ifadesinde, amacının çocuğunu korkutmak olduğunu söyledi. Çocuğunun sürekli tuvaletini altına yaptığını belirten A.A., "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Olay günü yine altına yaptığı için evin kokmaması için çocuğu çatıya çıkarıp, yıkadım. Daha sonra da korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanırken, üvey anne E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Çocuğunu hotumla döven babadan pes dedirten ifade Neden yaptığını böyle anlattı

 

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#Baba#Hortum#Çocuk

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