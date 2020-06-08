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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:54,Son Güncelleme:

Çobanbey Sınır Kapısı'nda milyonlarca liralık kaçakçılık engellendi

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Çobanbey Sınır Kapısı'nda milyonlarca liralık kaçakçılık engellendi
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KİLİS'teki Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşından bu yana Suriye’ye giriş- çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramada, 1 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ve 40 bin paket sigara ile bomba yapımında kullanılan 25 ton asit ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Elbeyli ilçesinde kurulan Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan geçişler devam ediyor. Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye’ye giriş-çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramalar ve kontrollerde, 2020 yılı içerisinde kaçak 40 bin paket sigara, 1 milyon TL değerinde cep telefonu, ticari emtia ile bomba yapımında kullanılan 25 ton asit ele geçirildi.

Sınır kapısına gelen araçlar, X-Ray cihazından geçirilerek, dedektör köpekler ile aranıyor.

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