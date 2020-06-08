Çobanbey Sınır Kapısı'nda milyonlarca liralık kaçakçılık engellendi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Elbeyli ilçesinde kurulan Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan geçişler devam ediyor. Çobanbey Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin, Suriye’ye giriş-çıkış yapan araçlar ile yayalar üzerinde yaptıkları aramalar ve kontrollerde, 2020 yılı içerisinde kaçak 40 bin paket sigara, 1 milyon TL değerinde cep telefonu, ticari emtia ile bomba yapımında kullanılan 25 ton asit ele geçirildi.

Sınır kapısına gelen araçlar, X-Ray cihazından geçirilerek, dedektör köpekler ile aranıyor.