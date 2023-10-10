CNN Türk'ten bir ilk! Suriye sınırındaki SİHA üssü görüntülendi

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Suriye sınırındaki SİHA-İHA üssünde bulunan CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, bölgedeki hava hareketliliğini görüntüledi. Üste bulunan SİHA ve İHA'lar Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK/YPG hedeflerini vurmak için peş peşe havalandı.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk:

Suriye sınırındayız... Kritik bir noktadayız. SİHA'ların kalkış iniş yaptığı, harekatların yönetildiği yer burası. PKK/YPG'ye yönelik harekatlar düzenleniyor. Hedef belirlendi ve bu SİHA harekete geçecek. Belirlenen hedefi imha etmek için biraz sonra Suriye'nin kuzeyinde olacak. Özel izinle girdiğimiz bu alanda Akıncı SİHA saniyeler içinde havada olacak. Bayraktar TB2'de geliyor. Terör unsurlarını etkisiz hale getirmek için harekete geçiyor. Bayraktar TB2 de mühimmatlarını aldı. 1 Ekim'den bu yana çok sayıda terör hedefi etkisiz hale getiriliyor. 1 Ekim'den bu yana 194 hedef imha edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekâtların ilk etabının tamamlandığını söyledi ancak harekatların devam edeceğini de ifade etti. Burası öyle bir yer ki, bir İHA iniyor bir SİHA kalkıyor.

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İHA'LAR BİLGİ TOPLUYOR, SİHA'LAR VURUYOR

Bu harekâtı yöneten çok sayıda asker var. Az önce Bayraktar TB2 kalkıyor, YPG/PKK hedeflerini etkisiz hale getirmek için harekât ediyor. Motorun sesi buraya kadar geliyor. Bunlar 20 saatten fazla havada kalabiliyor. Bu kalkanlar, 20 saat sonra gelecek ve sonra bir 10 saat bakım süresi var. Bir vuranlar var, bir de istihbarı çalışma yapan SİHA-İHA'lar var. Burada canlı yayında olduğumuz için ekiplerin yüzünü göstermiyoruz. Normalde burası bulamayacağımız bir yer ve son derece korunaklı bir yer. Burası gibi sınır hattında çok sayıda yer var ancak en hareketli yer burası. Biz dinlerken yayını iki tane SİHA'nın da inişini gördük. Dolayısıyla bazıları sadece bilgi almak için havada, bazıları da hedefleri vurmak için harekete geçiyor.

Şu an Suriye'de kaç İHA-SİHA katılıyor diye sordum, cevabını veremeyiz dediler ancak çok sayıda İHA-SİHA'nın operasyonda olduğunu söylediler. Bugün bir teröristin "kafamızı mağaralardan çıkaramıyoruz" açıklamasını gördüm.

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