CNN Türk komando okulunda! Hande Fırat gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikattan bildirdi

Haberin Devamı

"İçlerinde kadın komandolar var" diyen Fırat, "Yerde sürünerek geliyorlar. Kule komandoya ateş açıyor şu an. Komandolar şu anda yerdeler. Yerler tuzak dolu. Tuzaklar patlarken amaç kuleye yetişip düşmanı etkisiz hale getirmek. Her taraf patlayıcı tuzak dolu. Askerler bunları gerçek olmayan kurşunlarla da yapıyorlar. Şu an gerçek mermiyle bitirmek zorundalar. Her taraf patlayıcı tuzak dolu.





"GERÇEK MERMİLER KULLANILIYOR"

Askerler bunları gerçek olmayan kurşunlarla da yapıyorlar. Şu an gerçek mermiyle bitirmek zorundalar. Gerçek mermiler kullanılıyor. Biz şu an sizi komandoların ne yaşadığına götürdük. Pençe Kilit'in genişleyeceği konuşulurken bütün gözler burada. Çok maksatlı kule eğitimi alıyorlar. Şu an Eğirdir'de tepedeyiz. Bu parkur çok önemli. 40 metrelik kuleye iniş ve tırmanışın yanı sıra 75 metrelik kuleye iniş ve tırmanış da var. En zoru Kamboçya parkuru. Mayın, ileri tahrip parkurlarında çalışıyorlar. Farklı iklim ve koşullarda görev yapmak durumundalar. Teknoloji etkin bir şekilde kullanılıyor.





Haberin Devamı

"TATBİKATTA KADIN KESKİN NİŞANCILAR VAR"

Gittikleri her yerde de özel operasyonlara imza atıyorlar. Amaç etkin caydırıcı özel bir ekip yetiştirmek. Dünyanın saygın komando merkezleri arasında burası. İş birliği halinde olunan ülkelerin komandolarına da eğitim veriliyor. İkbal ve desteğe ihtiyaç duymadan 3 günlük pusu akın yapabilme kabiliyetine sahip olmaları temel hedef. İkmal ve desteğe ihtiyaç duymadan keşif ve pusu yapma yeteneğine sahip olabilmeleri temel hedef. 40 kg taşıyorlar. Kadın komandolarımız var. Kadın keskin nişancılarımız var. Aynı şekilde burada kurs görüyorlar ve operasyonlara katılıyorlar. Şu an parkuru geçtiler. Bomba dolu araziyi geçtiler. Gerçek mermiyle yapılan eğitimde yara almadan geldiler. Komandolar burada 05.30'da koşuya çıkıyorlar. Hem parkurlar var hem de sanal ortamlar var. Bu alan neredeyse tamamı eğitim alanı ve akşama kadar eğitim görüyorlar. Haftanın 3 ya da 4 günü gece eğitimleri var. Bazı zamanlarda da gece sürpriz bir şekilde eğitime çağırılıyorlar. Temel amaç dirençli, kendini ve ekibini pusuya düşürmeyecek, hayatta kalabilecek, savaşçı yetiştirmek. Neden diye sorduğumuzda; çünkü ülkemizi seviyoruz diyorlar. Silah tutarken parmağınız nerede hepsini öğreniyorlar. İnanılmaz bir ağırlıkla bunları yapıyorlar. Hayran olunacak bir eğitim. Spor yapıyoruz diyoruz ama bu öyle bir şey değil" dedi.