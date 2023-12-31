×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CNN Türk canlı yayınında duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

Güncelleme Tarihi:

#Göksu Öngören Özgür#CNN TÜRK#MSB
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 22:16

CNN Türk'te canlı yayınlanan 'Ne Oluyor?' programının moderatörü Göksu Öngören Özgür, gözyaşlarını tutamadı.

Haberin Devamı

CNN Türk'te moderatörlüğünü Göksu Öngören Özgür'ün yaptığı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un konuk olduğu Ne Oluyor? programında duygusal anlar yaşandı.

Programda, MSB'nin sosyal medya hesabından Mehmetçik'in yeni yılını kutladığı videolu, "Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgârın sesidir Mehmetçik Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik!.. Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun" mesajı yayınlandı.


Asker bir babanın kızı olan Özgür ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarını tutamadılar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göksu Öngören Özgür#CNN TÜRK#MSB

BAKMADAN GEÇME!