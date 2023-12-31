CNN Türk canlı yayınında duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

Haberin Devamı

CNN Türk'te moderatörlüğünü Göksu Öngören Özgür'ün yaptığı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un konuk olduğu Ne Oluyor? programında duygusal anlar yaşandı.

Programda, MSB'nin sosyal medya hesabından Mehmetçik'in yeni yılını kutladığı videolu, "Karlı dağların ötesinden seslenen bir rüzgârın sesidir Mehmetçik Barışın, huzurun ve güvenliğin teminatıdır Mehmetçik Umutlu yarınları bekleyen coğrafyaların çocuklarına uzanan ellerdeki şefkattir Mehmetçik!.. Bir parçası olduğumuz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yeni yılı kutlu olsun" mesajı yayınlandı.







2024’e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmetçiklerimiz ile fedakâr personelimizden #Türkiye’mize yeni yıl mesajları var. 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/d3jf3096CJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2023

Asker bir babanın kızı olan Özgür ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarını tutamadılar.