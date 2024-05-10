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CNN TÜRK 140 sayfalık bilirkişi raporuna ulaştı! İşte Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları

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#Seçil Erzan#Soruşturma#Görüntü
CNN TÜRK 140 sayfalık bilirkişi raporuna ulaştı İşte Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 09:27

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişinin, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle gerçekleşen Seçil Erzan soruşturmasında, yeni gelişmeler ortaya çıktı. Mağdur avukatları bankanın görüntüleri sildiğini iddia etmişti. Mahkeme heyetinin isteğiyle yeni bilirkişi raporu hazırlandı. CNN TÜRK 400 sayfalık bilirkişi raporuna ulaştı. Yeni görüntülerde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Selçuk İnan, Emre Belezoğlu ve dosyada ismi geçenlerin bankaya para dolusu çantalarla gelerek çıkış yaptığı görülüyor.. İşte Seçil Erzan soruşturmasında çarpıcı gelişmeler...

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Seçil Erzan soruşturmasında para trafiğine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni bilirkişi raporunun detaylarını CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz anlattı:

Seçil Erzan'ın son duruşması 8 Mart'ta görülmüştü. Orada diğer duruşmalardan farklı olarak Seçil Erzan'ın savunmasında değişikiik vardı. Bankaya tek kelime etmeyen Seçil Erzan çarpıcı ifadeler kullandı. Erzan, "Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok." dedi. Ardından mağdur avukatları banka kayıtlarının silindiği bunların da dosyaya eklenmesini talep etti.

Mahkeme başkanı duruşma sonunda şöyle bir talepte bulundu. 400 sayfalık hali hazırda bilirkişi raporu vardı. 

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CNN TÜRK 140 sayfalık bilirkişi raporuna ulaştı İşte Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları

13 Ocak 2023 tarihinde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan'ın bankaya elinde siyah bir poşetle gelip ayrıldığı görülüyor.

CNN TÜRK 140 sayfalık bilirkişi raporuna ulaştı İşte Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları

Seçil Erzan gözaltına alınmadan 3 gün önce Emre Belezoğlu, Volkan Bahçekapılı ile birlikte banka şubesine geliyor.

"BANKAYI DA SÜRECE DAHİL ETMEK İSTİYOR"

Erzan mahkemede, “Bankayı da bu işin içine dahil etmek istiyor gibi bir durumu var. Bankanın çok ciddi bir kontrol eksikliği vardı. Banka müdürüydüm ama kimse bana gelen gideni sormuyordu. Ben orada hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyordum. İfadelerini kullanmıştı.

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Seçil Erzan’ın bulunmadığı anlarda banka çalışanlarının dosyada ismi geçenlere not veriyor. Erzan telefonla oradaki banka görevlisine şu kişi gelecek, şu kadar para teslim edecek. Teslim ettiği kadar makbuz verirsin” görüşmeleri dosyada yer alıyor.

CNN TÜRK 140 sayfalık bilirkişi raporuna ulaştı İşte Seçil Erzan dosyasında banka kamera kayıtları

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24 MAYIS'TAKİ DURUŞMADA MESAİ ARKADAŞLARI DA OLACAK

Mahkeme heyeti şöyle bir karara vardı: Bu karışıklığı önlemek için Erzan’ın iddialarının ne yönde doğru olduğunu anlamak için 24 Mayıs’ta görülecek duruşmada Erzan’ı bankada çalıştığı görev aldığı süre boyunca bankada her kim mesai yapıyorsa hepsinin bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verilmiştir” dedi.

Ali Yörük de bir başka tutuklu isim. Bu bankada hiçbir görevi yok.  Onun da yine bavullarla bankadan para çıkardığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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