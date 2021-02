Clubhouse nasıl üye olunur? Clubhouse davetiye süreci nasıl işliyor?

Şimdilik sadece İOS platformunda çalışan Clubhouse, sadece davetiye ile üye olunması dolayısıyla premium sosyal medya uygulaması olarak bilinmektedir. Clubhouse üyeliği için davetiye şart koşulmaktadır. Ancak davetiye beklemeden de üye olmak mümkündür. Bunun için onay sırası beklemek gerekmektedir. İşte, Ömür Gedik'in Clubhouse hakkındaki görüşleri...

CLUBHOUSE NASIL ÜYE OLUNUR?

Birinin sizi davet etmesi, referans olması gerekiyor.

Bunun iki özel anlamı var.

Birincisi; uygulama popülasyon açısından belli bir seviyeyi, kriteri korumuş oluyor.

İkincisi de davet ettiğiniz kişi ya da siz, ortamdaki konuşmaları kaydedip bir yerde yayınlarsanız referans olduğunuz kişiyle birlikte Clubhouse’da engelleniyorsunuz.

Bir çeşit sağlama yapılmış oluyor yani.

İsminiz de o kişinin profilinde görüneceği için davetiye hakkınızı doğru kişilerde kullanmanızda fayda var.

Burada isteyen kendine bir oda açıp istediği konu üzerine sohbet başlatabiliyor.

Ya da açılmış oturumları dinleme ve katılma imkanı bulabiliyorsunuz.

Moderatör sizi konuşmacı olarak içeri alırsa siz de muhabbete katılıyorsunuz.

Yoksa sadece dinleyicisiniz.

Hem çok geyik hem de faydalı, derin sohbetler dönüyor bu ortamda. Ajanslar, influencer’lar, fenomenler, markalar, şarkıcılar, oyuncular, gazeteciler, şirket yöneticileri aynı odada buluşuyor.

Bin sene uğraşsan bir masa etrafında toplamakta zorlanacağın kadar çok ve çeşitli özel insanın sohbeti keyifli.

Bir yandan da harika bir network ortamı yaratıldığını tahmin edersiniz.

Clubhouse’da olmak işin bir parçası gibi yani.

ÜNLÜLER DE GRUPLARDA KONUŞUYOR

Uygulamayı aktif olarak kullananlar arasında Edis, Reynmen, Cüneyt Özdemir, Gonca Vuslateri, İrem Derici, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Şebnem Bozoklu, Melis Sezen, Bilal Sonses, Oğuzhan Uğur, Enis Arıkan ve daha pek çok ünlü isim var.

Ünlüler görüntüleri olmadığı için rahatça kendileri olabiliyorlar.

ODALARDA FARKLI MUHABBETLER

Clubhouse’da her odada başka bir muhabbet dönüyor.



Bir odada müzisyenler toplaşıp telif haklarını konuşurken, diğer odada oyuncular setlerden, günlük hayattan, anılarından söz ediyor.



Gonca Vuslateri, Zorlu’da film izlerken ara olduğunda tuvalet sanıp girdiği odada nasıl kilitli kaldığını anlatıyor mesela. Bir başka odada astroloji sohbeti oluyor.



Bir diğerinde ise reklamcılar ve influencer’lar bir araya geliyor.



Sibil Çetinkaya, reel videolarının hesabındaki etkileşimleri nasıl artırdığını anlatıyor.



Her moda, her zevke ve her ilgi alanına göre bir şey bulabiliyorsunuz burada.



Kendi odanızı açıp, istediğiniz konu üzerinde oturum yönetmek de elinizde. Ben önümüzdeki günlerde 5199 no’lu hayvan hakları yasası üzerine bir oturum açmayı planlıyorum mesela.



Okuyucularım arasında Clubhouse üyesi olan varsa takipte kalsın