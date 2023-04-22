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Eşini kazada kaybeden koca yıkıldı: Öldüm ben şimdi

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#Antalya#Kaza#Nimet Ayrıçal
Eşini kazada kaybeden koca yıkıldı: Öldüm ben şimdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 15:10

Antalya'da kentte gezintiye çıkan Nimet Ayrıçal (48) ve kızı Merve Ayrıçal'ın (25) motosikleti cip çarpıştı. Kazada Nimet Ayrıçal öldü, motosikleti kullanan kızı ağır yaralandı. Eşinin ölüm haberiyle yıkılan Bekir Ayrıçal, “Beni görüntülü aradılar. Ben de yorgun olduğumu söyleyip, 'Yarın gezelim' dedim. Bayramı yaşayamadım, öldüm ben şimdi" dedi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Marmaris'te yaşayan Nimet ve Bekir Ayrıçal çifti, kızları Merve'nin eğitimi için 1,5 yıl önce Antalya'ya taşındı. Bir restoranda aşçı olarak çalışan Nimet Ayrıçal ile kızı Merve Ayrıçal, kenti tanımak için motosikletle geziler yapmaya başladı. Anne- kız dün akşam saatlerinde Bekir Ayrıçal'ı arayıp, birlikte gezmek istediklerini söyledi. Bekir Ayrıçal yorgun olduğunu söyleyince, gezmeye anne ve kızı çıktı.

Eşini kazada kaybeden koca yıkıldı: Öldüm ben şimdi

Merve Ayrıçal yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ciple çarpıştı. Refüje savrulan anne ve kızı, çağırılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nimet Ayrıçal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Merve Ayrıçal’ın ise vücudunun farklı yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

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Eşini kazada kaybeden koca yıkıldı: Öldüm ben şimdi

Nimet Ayrıçal'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, adı açıklanmayan sürücü ise gözaltına alındı.

Bekir Ayrıçal, polisten gelen telefonla kazadan haberdar oldu. Haberi alır almaz hastaneye giden Ayrıçal, eşinin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

Eşini kazada kaybeden koca yıkıldı: Öldüm ben şimdi

'BAYRAMI YAŞAYAMADIM, ÖLDÜM BEN ŞİMDİ'

Cenazeyi almak için sabah saatlerinde morga gelen Ayrıçal, yaşadığı acıyı tarif edemeyeceğini söyledi. Bekir Ayrıçal, “Konyaaltı'na doğru gidiyorlarmış. Kızımla konuştum, bana 'Suç bende değil. Kurallara uyuyordum' dedi. Bu sürücüden şikayetçiyim. Eşim çok iyi bir insandı. Antalya'ya yeni taşındık ve burada kurallara uymuyorlar. Tekrar benzer kaza yaşanmasın. Sürücü en ağır cezayı alsın. Antalya'nın bir yerini keşfetmeye gidiyorlardı. Beni görüntülü aradılar. Ben de yorgun olduğumu söyleyip, 'Yarın gezelim' dedim. Sonra polis arayıp, kaza olduğunu söyledi. Bayramı yaşayamadım, öldüm ben şimdi" dedi.

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Eşini kazada kaybeden koca yıkıldı: Öldüm ben şimdi

Nimet Ayrıçal'ın cenazesinin, yarın Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer yandan Kaza yerinde Nimet Ayrıçal'a yapılan müdahale, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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#Antalya#Kaza#Nimet Ayrıçal

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