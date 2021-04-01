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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2021 - 12:07 | Son Güncelleme:

Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu

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Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu

TOKAT'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin çarptığı metal elektrik direği iki parçaya ayrıldı. Yaralanan sürücü Cihan Yakar (34), hastanede tedaviye alındı.

Cipin çarptığı metal elektrik direği, iki parça oldu
Kaza, saat 10.00 sıralarında Tokat- Turhal yolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Cihan Yakar yönetimindeki 34 BAM 165 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürcüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmayla demir elektrik direği iki parça olurken, cip de hurdaya döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü Yakar, sağlık görevlilerince yapılan müdahakenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

 

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