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Cinsel tacizden 31,5 yıl hapse çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti! Anlattıkları dehşete düşürdü

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#ANKARA#Cinsel İstismar#Hapis Cezası
Cinsel tacizden 31,5 yıl hapse çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti Anlattıkları dehşete düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 11:46

Ankara'da, 3 kızına cinsel taciz ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan M.B. (47), 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Yaşadıkları nedeniyle ismini değiştiren kardeşlerden en büyüğü E.B. (21), annesinin boşanma davası duruşması çıkışında babasının yakınlarının kendilerini darbetmesi ve tehditlerini sürdürmesi üzerine tüm yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı. E.B. "Tek isteğim, babam ve ailesinin bizden uzak olması. Annem ve kız kardeşlerimle mutlu bir hayat yaşamak istiyorum" dedi.

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Yaklaşık 2 yıl önce E.B., babası M.B ve annesi R.B.'nin kavga etmeleri ve birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine onlarla birlikte gittiği polis merkezinde, babasının kendisine ve 2 kız kardeşine yıllarca tacizde bulunduğunu ve şiddet uyguladığını ileri sürdü. Bunun üzerine E.B.'nin kız kardeşleri N.B. (18) ve T.B.'nin (13) de ifadesi alındı. 2 kardeş de babalarının kendilerine bir süredir tacizde bulunduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda baba M.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', '12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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BABAYA 31 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

M.B., tutuksuz yargılandığı mahkemedeki savunmasında, "Ben biraz baskıcı bir baba oldum. Çocuklarım açık giyiniyor, diye baskı yaptım; onlar da rahat giyinmek istediler. Büyük ihtimal bundan dolayı benim hakkımda beyanda bulunmuşlardır, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Dava, 22 Nisan 2022'de sonuçlandı. Mahkeme heyeti, sanık M.B.'ye; kızlarından N.B.'ye yönelik 'basit cinsel istismar' suçundan 6 yıl, T.B.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 15 yıl, o zaman ismi K.B. olan büyük kızı E.B.'ye yönelik de 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'sarkıntılık düzeyinde basit cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay HAPİS CEZASI verdi. Sanığın tutuklanmasına da karar verildi.

Cinsel tacizden 31,5 yıl hapse çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti Anlattıkları dehşete düşürdü

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BOŞANMA DAVASI DURUŞMASINDA ARBEDE

Kararın ardından anne R.B. de eşinden boşanmak için dava açtı. Aile mahkemesinde 4 gün önce görülen boşanma davasının 4'üncü duruşmasında R.B. ve kızları ile cezaevinde olan eşi M.B.'nin annesi ve diğer yakınları hazır bulundu. Duruşmada M.B.'nin, kızlarına uyguladığı cinsel taciz ve şiddet olayları yeniden gündeme geldi. Duruşmanın ardından çıkışta M.B.'nin yakınları, R.B. ve kızlarına, iftira attıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Yaşanan arbedede R.B. başından yaralandı. Hastaneye götürülen R.B. darp raporu alırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

SOSYAL MEDYADA YAŞADIKLARINI ANLATTI

İsmini değiştiren kardeşlerden E.B., boşanma duruşmasında babasının yakınlarının kendilerine saldırması ve tehditleri sürdürmesi üzerine tüm yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. E.B.'ye birçok kişi de destek mesajı gönderdi. DHA'ya konuşan E.B., babasının ilk kez 12 yaşındayken kendisine tacizde bulunduğunu, annesine söylememesi için de tehdit ettiğini söyledi. E.B., babasının tacizlerinin daha sonra da devam ettiğini, gece uyurken odasına girdiğini, kardeşleriyle banyo yaparken yine tacizlerini sürdürdüğünü anlattı. 2 yıl önce annesi ve babası arasındaki kavga nedeniyle karakola gittiklerinde babasından şikayetçi olduğunu belirten E.B., "Bana, anneme ve kardeşlerime yaptıklarını, yıllarca şiddet görerek büyüdüğümüzü anlattım. Benim anlattıklarımdan sonra kardeşlerimin de ifadeleri alındı" diye konuştu.

Cinsel tacizden 31,5 yıl hapse çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti Anlattıkları dehşete düşürdü

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'ANNEM VE KARDEŞLERİMLE MUTLU YAŞAMAK İSTİYORUM'

Yargılama sürecinde babasının ailesinden tehditler aldıklarını ileri süren E.B., "Şikayetimizi geri çekmemizi, babamın cezaevine girerse daha çok kinlenerek bizi öldüreceğini söylediler. Babam da 'Gelirim sizi kıtır kıtır doğrarım, yatacaksam da paşa paşa yatarım' dedi. Hiçbir tehditten korkmadım ve ifademi geri çekmedim. Boşanma duruşmasında kalp hastası anneme saldırdılar. Kafasında cam şişe kırdılar. Annemi o şekilde gördükten sonra kendimi kaybettim. Annemi hastaneye götürdük ve darp raporu alarak tekrar şikayetçi olduk. Yaşananları sosyal medyada paylaşınca birçok kadından destek mesajı geldi. Tek dileğim, babam ve ailesinin bizden uzak olması. Annem ve kız kardeşlerimle mutlu bir hayat yaşamak istiyorum" dedi.

Cinsel tacizden 31,5 yıl hapse çarptırılan babasını sosyal medyada ifşa etti Anlattıkları dehşete düşürdü

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'TEHDİTLERİNDEN KORKUYORUZ'

Kardeşlerden N.B. de babasının ailesinin tehditlerinden korktuklarını belirterek, "Halamın ve babaannemin bize olan tehditlerinden çok korkuyorum. Ailemizin can güvenliğinin olmadığını düşünüyorum. Kardeşim, ablam ve annem tehdit altındalar, sürekli tehdit mesajları alıyoruz. Bu yüzden gerekli olan önlemlerin alınmasını istiyorum" diye konuştu.

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