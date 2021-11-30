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Cinsel istismardan rekor ceza alan öğretmene 15 yıl hapis daha

#Antalya#Mahmut Aydın Köksar#Cinsel İstismar
Cinsel istismardan rekor ceza alan öğretmene 15 yıl hapis daha

Antalya'da 26 ilkokul öğrencisine cinsel istismar suçundan 621 yıl hapse mahkum edilen Mahmut Aydın Köksar, bir öğrenciyi daha istismar ettiği ortaya çıkınca cezası 15 yıl artırıldı.

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Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl karara bağlanan davada tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca öğretmenlikten men edildi.

Mahmut Aydın Köksar, 2015 yılında B.N.A. adındaki bir öğrencisine istismarda bulunduğu gerekçesiyle dün yine hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Köksar, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken B.N.A.'nın avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekilleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile sanık avukatı katıldı.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'ni temsilen duruşmada hazır bulunan avukat Serap Ertuğrul, mağdurun annesinin öğretmeni zamanında şikayet ettiğini, ancak usule uygun bir soruşturma yapılmayarak dosyanın kapatıldığını belirterek, “Bize göre sanığın savunmaları muteber değildir ve suçu işlemiştir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.

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Cinsel istismardan rekor ceza alan öğretmene 15 yıl hapis daha

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek, cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise iddiaların somut delile dayanmadığını öne sürerek müvekkilinin beraatını istedi. Sanık son sözünde adalete güvendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı üzerine atılı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığın kamu görevlisi ve eğitici olması nedeniyle verilen cezayı yarı oranında artırarak 15 yıl hapse mahkum etti. Heyet, daha önceki cezada olduğu gibi Mahmut Aydın Köksar'a ikinci kez 'öğretmenlikten men' kararı verdi. Mahkeme başkanı, geçmişi, hiçbir pişmanlık göstermeyişi, suç işlemekteki ısrarlı tutumu ve davranışları dikkate alınarak, sanık hakkında herhangi bir indirimde bulunmadı.

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#Antalya#Mahmut Aydın Köksar#Cinsel İstismar

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