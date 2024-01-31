Cinsel istismara indirimsiz ceza... 18 yıl hapis yatacak

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Bursa Karacabey’de, lise öğrencisi olan C.B (14), 1’i erkek 1’i kız 2 arkadaşıyla birlikte 2023 Mart ayında, kendisini davet eden sevgilisi Şahin Küçükakyüz’ün (22) babaannesinin evine gitti. İddiaya göre C.B.’yi evdeki ayrı bir odaya çağıran Şahin Küçükakyüz, yalnız kaldıklarında cinsel istismarda bulundu. Olaydan 6 hafta sonra karın ağrısı şikâyeti ile doktora giden C.B., hamile olduğunu öğrenince durumu ailesine anlattı. C.B.’nin ailesinin polise şikâyeti üzerine gözaltına alınan Küçükakyüz tutuklandı. C.B.’nin gebeliği ise Karacabey Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla sonlandırıldı.

Savcılık soruşturması kapsamında Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan C.B., evde yalnız kaldıkları sırada, izin vermemesine rağmen Şahin Küçükakyüz’ün cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. C.B., şikâyetçi olduğunu söyledi.

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Hakkında Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Şahin Küçükakyüz, duruşmalarda yaptığı savunmada, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, C.B. ile kendi rızası ile birlikte olduklarını öne sürdü. Şahin Küçükakyüz, ayrıca C.B.’yi 16 yaşında sandığını iddia etti.

‘KÜÇÜK OLDUĞUNU ANLAYABİLİRDİ’

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdurun minyon tipli olduğu, ilk kez gören birinin dahi yaşının küçük olduğunu anlayabileceğini belirterek, suçunu sabit gördüğü Şahin Küçükakyüz’e çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl hapis cezası verip, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet verilen cezada hiçbir indirim de yapmadı.