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İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın) (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Cinsel istismar hükümlüsü 6 firari yakalandı

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Cinsel istismar hükümlüsü 6 firari yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde kız çocuğuna 2012- 2014 yıllarında cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılandıkları davada toplam 121 yıl 8 ay 21 gün hapis cezasına çarptırılan firari 6 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Söke'de yaşayan K.C., İ.U., F.E., S.A., F.İ. ve H.B., iddiaya göre, 2012 ile 2014 yılları arasında kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun ailesinin durumu öğrenip şikayetçi olması üzerine 6 kişi hakkında Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

6 yıl süren yargılama sonunda K.C. 36 yıl, İ.U. 21 yıl, F.E. 18 yıl, S.A. 18 yıl 1 ay 21 gün, F.İ. 16 yıl, H.B. 12 yıl 7 ay olmak üzere toplam 121 yıl 8 ay 21 gün gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine 6 kişinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu sabah hükümlülere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Adreslerinde yakalanan 6 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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