Cinsel istismar hükümlüsü 6 firari yakalandı

Söke'de yaşayan K.C., İ.U., F.E., S.A., F.İ. ve H.B., iddiaya göre, 2012 ile 2014 yılları arasında kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun ailesinin durumu öğrenip şikayetçi olması üzerine 6 kişi hakkında Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

6 yıl süren yargılama sonunda K.C. 36 yıl, İ.U. 21 yıl, F.E. 18 yıl, S.A. 18 yıl 1 ay 21 gün, F.İ. 16 yıl, H.B. 12 yıl 7 ay olmak üzere toplam 121 yıl 8 ay 21 gün gün hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine 6 kişinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu sabah hükümlülere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Adreslerinde yakalanan 6 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.