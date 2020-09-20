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Kazım BULUT / DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cinnet evi

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Cinnet evi
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Hasan Ali Y. anne ve babasını darp ederken ablası Gülderen Y. onu durdurmaya çalıştı. Çıkan kavgada abla Gülderen Y., kardeşi Hasan Ali Y.’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Cihatlı Mahallesi’nde dün sabah, Hasan Ali Y. (30), anne-babasını odaya kilitleyip darp etti. Abla Gülderen Y. (40) kardeşine engel olmaya çalışsa da başaramadı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken abla Gülderen Y., kardeşi Hasan Ali Y.’yi evde bulunan pompalı tüfek ile ateş ederek vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralı olan Hasan Ali Y. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Abla Gülderen Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından anne-baba ifadelerine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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