'Çingene' ve 'Meks' gruplarına operasyon

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde bulundukları bölgelerde uyuşturucu pazarını ele geçirmek için aralarında çok sayıda silahlı çatışmaya giren iki gruba karşı çalışma başlattı.

Suç örgütü oldukları belirlenen iki grubun 3 ilde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti", "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Tehdit" vb. birçok suça da karıştıkları tespit edildi. Polis ekipleri "Çingene" lakaplı Ümit Y. ve "Meks" lakaplı Mehmet Sabri Ş.'nin liderliklerini yaptıkları iki gruba yönelik operasyon düzenledi. Suç örgütü lideri Ümit. Y. ile 7 adamının cezaevinde olduğu belirlenirken, polis sabah saatlerinde, İstanbul, Giresun ve Tekirdağ'da 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.