Fatma Mavi'yi boğarak öldürmüştü... Cinayetin sebebi 5 bin liraymış

İstanbul Bahçelievler’deki bir evde 31 Ekim 2020 sabahı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri eve girdiklerinde, salonun tam ortasında bir kadın cesedi vardı. Polis kadının odadaki yatış pozisyonundan ve evdeki benzin kokusundan şüphelendi. İtfaiye ekipleri de yangının sabotaj olduğunu belirtti. Güvenlik kameraları ve kadının cep telefonu kayıtları incelendiğinde, salonda cansız bedeni bulunan Fatma Mavi’nin (31) bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Evin ateşe verildiği benzinin taşındığı boş pet şişe de yakınlarda bulundu. Ertesi gün korsan taksici Ergin Aktürk (28) ve arkadaşı Ali İlkay Sarı (19) gözaltına alındı. Ergin Aktürk Fatma Mavi ile son konuşan kişi, Ali İlkay Sarı da o gün Ergin Aktürk’le birlikte benzin satın alan kişiydi. Ancak ifadelerinde cinayeti kabul etmediler. Ergin Aktürk elindeki yanıklar için, “Çay döküldüğü için yandı” dedi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, Fatma Mavi’yi ölüme götüren ayrıntılar şöyle gelişti: Fatma Mavi sık sık gece dışarı çıktığı için korsan taksi kullanıyordu. Bu seyahatler sırasında Ergin Aktürk’le tanıştı. Samimiyetleri ilerleyince Aktürk’e 5 bin TL borç verdi. Aktürk parayı geri vermeyince Mavi, mesaj yollayarak parasını geri istedi. Son gece aralarında küfürleşme oldu. O gece Mavi’yi evine başka bir korsan taksici getirdi. Aktürk sabah saatlerinde Ali İlkay Sarı’yla buluştu. Birlikte bir akaryakıt istasyonundan 35 TL’lik benzin satın aldılar. Aktürk’ün evinin önüne otomobili park eden iki kişi, minibüsle Mavi’nin evine gitti. Evde Mavi’yi boğarak öldürdükten sonra cesedini salonun ortasına yatırdılar ve evi ateşe vererek kaçtılar.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Başsavcılık, Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı hakkında tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Ayrıca Fatma Mavi’nin kiracı olarak oturduğu eve verdikleri zarar nedeniyle de 6’şar yıl hapisleri talep edildi. Ev sahibi Nevin Pekkuru da 60 bin TL’lik zararı olduğunu belirterek iki kişiye dava açtı.

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